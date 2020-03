«La etapa de las rencillas se acabó definitivamente»

— ¿Con la firma del acuerdo Fortaleza, NC y PP se da por concluida la etapa más convulsa de la vida política de Santa Lucía?

— Efectivamente, la etapa que hemos atravesado en los últimos ocho meses, con rencillas e inestabilidad política, se acabó. El pacto que firmamos en la madrugada del 15 de junio pasado fue muy precipitado, y se ha demostrado que no tenía mucho recorrido, puesto que se hizo sin que hubiésemos profundizado en un programa, en una estructura que nos permitiera coordinar la acción de gobierno y las discrepancias que surgieran entre las fuerzas políticas. Eso, sumado a la inexperiencia política de algunos de sus integrantes, nos llevó a estar hablando más en los medios de comunicación que en los órganos en los que realmente teníamos que tomar decisiones. Fue una huida hacia adelante sin sentido, y lo lamento por los ciudadanos, a los que vuelvo a pedir disculpas.

— ¿Se arrepiente del pacto con AV?

— Conociendo ahora como conozco a algunos de mis excompañeros, no hubiese hecho en ningún momento ese pacto. Lo tengo que reconocer públicamente, nos conocíamos de forma circunstancial, en algunos casos de vista por haber nacido en el mismo municipio, pero nunca tuvimos ocasión de trabajar en algún proyecto en forma conjunta, ni siquiera participar en la vida social, cultural, política, deportiva o educativa de Santa Lucía, y eso que llevo trabajando y militando desde los quince años.

— ¿El pacto con AV se rompió ahora o estaba muerto desde el verano?

— En verano pude comprobar que era muy difícil continuar trabajando. Se habían traspasado líneas rojas sobre las que no quiero volver hablar. Hice un esfuerzo personal para intentar reconducirlo pero ya era una fracaso. La suma de tantas deslealtades pudieron mucho más que mi voluntad. Por mi profesión de psicólogo siempre digo que casi todas las situaciones son superables; en este caso tengo que reconocer que mi intento fue un fracaso.

— El 13 de febrero pasado destituye a cuatro ediles de AV y a la concejala no adscrita Beatriz Mejías. Se rompe el pacto definitivamente. Pero curiosamente en diez días queda constituida la nueva mayoría con Nueva Canarias. ¿Por qué fue tan rápido?

— Cuando firmo la destitución de los cinco concejales inmediatamente abro una ronda de contacto con todas las fuerzas políticas con representación municipal. Al siguiente día del cese nos reunimos con el PSOE, que ha dejado claro que no tiene intenciones de incorporarse al gobierno. No solo le abrimos las puertas a los socialistas el pasado 14 de febrero, sino que sigue teniendo las puertas abiertas para sumarse a este proyecto. Después del PSOE nos sentamos con NC, que inmediatamente mostró su predisposición para dar estabilidad al Ayuntamiento. El PP, que estaba en el gobierno, expresó que continuaba y el compañero de AV, Rubén Bordón, un gran trabajador, expresó su deseo de seguir formando parte de esta mayoría. Fueron dos semanas de trabajo intenso de los tres partidos, con reuniones mañana, tarde y noche, incluso fines de semana, para confeccionar el programa de gobierno que daremos a conocer en el pleno en unos diez días aproximadamente.

— ¿Cómo se entiende un acuerdo con NC con todo lo que se han dicho en la pasada campaña electoral?

— Aquí había grupos políticos que pensaban que jamás íbamos a poder pactar Fortaleza y NC, y en este momento hemos dado un mensaje claro y rotundo: si queremos avanzar, mirar al pasado debe servirnos para corregir errores y no volver a repetirlos. Hay un punto de inflexión y Santa Lucía se puede convertir en municipio de referencia donde fuerzas políticas adversas, que hicieron una campaña muy dura entre sí, pueden poner por encima de sus intereses partidistas el interés de la ciudadanía y firmar un acuerdo de estabilidad y progreso.

— ¿Está amarrado y sin fisuras?

— El acuerdo está amarrado de tal manera que hemos constituido tres niveles de órganos distintos para resolver conflictos o discrepancias que en el día a día pudieran entorpecer su funcionamiento y quebrar la confianza de sus miembros.

— ¿Cuál será su eje fundamental?

— El eje fundamental de la actuación política en los próximos tres años van a ser las personas y trabajar por aquellos que peor lo están pasando. Discapacidad, infancia, parados y precariedad económica centrarán nuestra labor política, sin olvidarnos de los servicios y la mejora de la calidad de vida.

— ¿Cómo se hizo el reparto de áreas?

— Todas las áreas se pusieron sobre la mesa con generosidad y trato exquisito para que cada partido puedan ejercer su trabajo con transversalidad y equilibrio. Hemos procurado que de cada fuerza política un representante tenga una coordinación o dirección de área.

— ¿En ese reparto lo más difícil fue la decisión de compartir la alcaldía?

— No. Estábamos en minoría y teníamos que ser más que generosos. La alcaldía compartida se puso sobre la mesa y no nos produjo ningún desencuentro. Que se incluyera en la negociación facilitó el pacto; abrió puertas y permitió formar esta nueva mayoría de gobierno. El acuerdo es justo. Quedan 40 meses para que finalice el mandato y hemos decidido compartir la alcaldía 20 meses cada uno, y como yo venía ejerciendo de alcalde tampoco tuvimos interés en qué periodo iba a llevar la alcaldía NC o La Fortaleza. Me parecía que no procedía elegir o renegociar quién era el alcalde al final del mandato. Lo lógico era que yo continuara como alcalde.

— Sorprende tanta generosidad cuando lo habitual suele ser que haya mezquindad por aferrarse al poder

— Aquí hemos demostrado que las líneas rojas no sirven cuando se trata de negociar un acuerdo. Poner líneas rojas es poner barreras insalvables. No se puede hablar de un buen acuerdo si solo gana una de las partes. Un buen acuerdo implica que ganan las dos partes. NC, que representa el 50% de la mayoría, es legítimo que aspire a la alcaldía.

— ¿Cuántos concejales de los 15 tendrán dedicación exclusiva?

— Siete ediles de NC, cuatro de Fortaleza y el edil de AV, Rubén Bordón. Con dedicación parcial estarán Pedro Sánchez de Fortaleza y los ediles del PP, Marcos Rufo y Sergio Vega.