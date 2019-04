La cimentación de la iglesia de Santa Lucía, afectada por arcillas expansivas

«Hace como unos dieciséis años, el Obispado con la empresa Entecan levantaron un muro pantalla en un lateral porque entendían que la iglesia estaba desplazándose, y nos dijeron que con esa solución no se iba a mover por lo menos por unos cien años», comenta el concejal de Obras Públicas, pero los hechos han venido a demostrar todo lo contrario, la iglesia se hunde.

Apoyo municipal

El concejal de Obras Públicas de Santa Lucía, Francisco García, señaló ayer que es competencia del Obispado o la Diócesis de Canarias tomar las medidas para sujetar la parte de la iglesia de Santa Lucía que se está hundiendo. «Aún la iglesia no nos ha pasado el informe y la solución que adoptará; no tengo ese diagnóstico necesario y por tanto no cuento con más datos», se disculpó el edil.

En cuanto a las obras del muro de pantalla realizado hace dieciséis años, no fue una obra municipal sino con cargo al Obispado; el Ayuntamiento financió obras de la plaza y lo compra e instalación de los botaguas o gárgolas del perímetro de la cubierta de la iglesia.

García asegura que el Ayuntamiento, una vez haya diagnóstico, «está dispuesto a hablar y buscar soluciones con el Obispado, porque la iglesia es el edificio más emblemático de todo el término municipal y está catalogado, no como Bien de Interés Cultural, pero sí en el Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Santa Lucía de Tirajana y vamos a cuidarlo», indicó.