Investigan un asalto sin robo a las oficinas municipales de Mogán

paz bernal / mogán

El Ayuntamiento de Mogán está a la espera de averiguar si falta algo o no, después de que en la noche del martes o en la madrugada del miércoles, la primera planta de las dependencias municipales de esta Corporación fuera asaltada y aparecieran varios departamentos con toda la documentación por los suelos pero sin que hayan echado de menos ningún tipo de objeto.

A primera hora de la mañana, los trabajadores que llegaban a su puesto de trabajo detectaron el incidente, que la Guardia Civil ya ha confirmado que fue un asalto a través de una de las ventanas de esta planta baja, y lo pusieron en conocimiento de la Benemérita.

Fuentes del Ayuntamiento de Mogán explicaron que todavía no saben si falta algo de documentación de los departamentos registrados, entre los que se encuentran el de Contratación, Servicio Público, Asesoría Jurídica y Obras Públicas.

El secretario del Ayuntamiento ha sido la persona encargada de revisar y supervisar los desperfectos hallados tras este asalto para, posteriormente, dirigirse a la Comandancia de la Guardia Civil para poner la denuncia de forma oficial y que se inicie formalmente la investigación.

No parece que haya ninguna sospecha sobre los autores de este asalto, ni ninguna pista sobre lo que podrían andar buscando, ante la apariencia que no falta ningún objeto de valor de los que estaban en estas dependencias, por lo que no parece un robo tradicional.

El Ayuntamiento de Mogán seguirá en estas primeros días investigando qué pueden haberse llevado el asaltante o asaltantes de estos servicios municipales, situados en esta primera planta de las casas consistoriales, de forma que puedan orientar un poco las pesquisas, ya oficiales, de la Guardia Civil en el municipio.

Durante toda la mañana de ayer los miembros de la Benemérita estuvieron registrando las zonas afectadas por el asalto y recogiendo huellas y todo aquello que se pueda relacionar con esta, en principio, acción vandálica que ahora se investiga para saber si el objetivo ha sido algo más concreto.