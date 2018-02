El desahucio golpea a la puerta de Pino

Menuda, de apariencia frágil y acosada por los dolores de una artrosis que a veces no le permite ni levantarse de la cama, Pino del Carmen asegura sentirse sola, abandonada y sin alternativas ante la proximidad de un desahucio que amenaza con dejarla en la calle a partir del próximo lunes.

Su vida no ha sido precisamente un camino de rosas. Madre con sólo 17 años de edad y con dos hijos, comenta que como consecuencia de una relación traumática hace mucho tiempo ya que rompió con su pareja. «Me maltrataba», afirma, indicando que ahora la vida la pone delante de otro difícil momento.

Con epilepsia, crisis de ansiedad y artrosis, para Pino su gran preocupación en este momento es conseguir un techo para cuando llegue el momento de tener que abandonar la casa en la que viene residiendo, como inquilina, desde hace aproximadamente dos años.

«Me desahucian porque la propiedad argumenta en la demanda presentada en el juzgado que la vivienda será demolida», un argumento que no se cree «porque me han estado haciendo la vida imposible para que me marche», denunciando que paga 250 euros de alquiler, más agua y luz, «y en ningún momento me han dado un recibo».

«Con lo que gano no me puedo permitir alquilar en otro lugar, porque los alquileres no bajan de 500 euros mensuales», por lo que pide ayuda a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. «Me propusieron ir a la casa de acogida en Maspalomas, pero lo rechacé porque es para mujeres maltratadas y yo no tengo ese perfil, y si me voy vendo todo y luego me quedo sin nada», apunta.

Sin alternativas ni ayudas, Pino del Carmen dice que no se va y que resistirá el desahucio.