Siete municipios llevan plataforma y no carreta a la romería del Pino

j. quesada / las palmas de gran canaria

Desoyendo las normas propuestas por el Cabildo como organizador del acto, 7 de los 21 ayuntamientos de la isla participarán en la romería-ofrenda del Pino del próximo día 7 de septiembre con una plataforma en lugar de una carreta tradicional. Así, la uniformidad en los vehículos utilizados para llevar a la Patrona de Gran Canaria las ofrendas de cada municipio volverá a brillar por su ausencia en la edición de 2018.

Los ayuntamientos que acudirán este año a la romería de Teror con plataformas son los de Santa Lucía de Tirajana, Firgas, Valsequillo, Agüimes, Artenara, San Mateo y Telde, en algún caso porque han sido las ganadoras en romerías de estos municipios y en la mayoría de ocasiones por decisión de sus gobiernos municipales.

En el primer supuesto está la de Agüimes, que recibió el primer premio en la romería-ofrenda a Nuestra Señora del Rosario celebrada en septiembre pasado. Diseñada por la Asociación Cultural Deportiva y Recreativa José Suárez-Serenquenquenes, lleva por título ‘Tiendas de aceite y vinagre’.

El llamamiento realizado por el Cabildo para que las comitivas municipales lleven un carro tradicional, «evitando las plataformas mecánicas que pueden entorpecer el correcto recorrido del acto», será ignorado este año por casi un tercio de las representaciones.

No obstante, a la vista de que no es la primera vez que esto sucede, en el listado de normas trasladado por el Cabildo a los ayuntamientos se recomienda a los que lleven plataforma que la tabla de las mismas se separe del suelo no menos de 25 centímetros para evitar que «encallen» debido a que en el recorrido de la romería-ofrenda hay guardias muertos en el asfalto que tienen 20 centímetros de alto.

El Cabildo recuerda que en el año 2001, con motivo del 50 aniversario de la romería-ofrenda del Pino, la corporación insular mandó construir 21 carros de madera que donó a los municipios con la finalidad de que las representaciones municipales guardaran cierta uniformidad para contribuir al realce estético del popular evento instaurado en 1952 por Néstor Álamo y Santiago Santa.

Sin embargo, los contratiempos sufridos aquel mismo año por cuatro carretas municipales, que vieron frustrada su participación como consecuencia de la rotura del eje de este antiguo medio de transporte, hizo que el Cabildo, en la edición de 2002, diera libertad a los ayuntamientos para decidir si las usaban de nuevo o no.

Los 21 carros construidos fueron reforzados en su eje y en sus dos ruedas y de hecho muchos ayuntamientos los siguen utilizando el 7 de septiembre.