San Telmo es artesanía por Navidad

El parque San Telmo de Las Palmas de Gran Canaria acoge hasta este sábado, víspera de Reyes Magos, la feria de artesanía que el Cabildo organiza por Navidad desde hace 24 años consecutivos para que los artesanos de la isla expongan sus creaciones y obras más originales intentando cautivar a los visitantes que están buscando algún regalo original, único y hecho a mano para Reyes.

En esta edición son 105 los artesanos de Gran Canaria que participan en la feria, procedentes de 18 de los 21 municipios, todos menos Tejeda, Artenara y Firgas, detalló el presidente del Cabildo, Antonio Morales, en la inauguración de un evento en el que se estrenan 11 creadores y repiten el resto. En su mayor parte proceden de la capital, Telde y San Bartolomé de Tirajana.

La feria de artesanía de San Telmo por Navidad, consolidada en el calendario insular y la más importante del año para la mayoría de los participantes, está señalada en rojo en el calendario por miles de amantes de la artesanía y está siendo visitada cada año por más turistas de la capital.

Según los sondeos previos encargados por el Cabildo, la edición de 2019 tiene posibilidades de incrementar el volumen de negocio estimado el año pasado, cuando las ventas ascendieron a 250.000 euros, indicó Morales. A esa cifra, recordó también, habría que añadir los encargos que se producen y las nuevas relaciones comerciales que se establecen estos días.

«La feria de San Telmo es un espacio de referencia para los artesanos y un complemento para la zona comercial abierta de Triana», sostuvo el presidente del Cabildo antes de iniciar un recorrido por las carpas y puestos que reúnen a los representantes de hasta 37 oficios de los 87 que en total reconoce la ley canaria de artesanía.

Entre los oficios representados en la feria no faltan los de miniaturista, alfarero, vidriero, ebanista, cantero, cerero, jaulero, muñequerista, modista, caladora, orfebrero o jabonero, y tanto ellos como los que hacen joyas, decoran telas, reciclan materiales, modelan o ejercen la marroquinería han seleccionado para esta feria objetos regalables el 6 de enero. Eso no quiere decir, no obstante, que no se encuentren los oficios más tradicionales ni las creaciones con técnicas más ancestrales, a veces fusionadas con diseños modernos.

En palabras del presidente del Cabildo, «conjuga lo que heredamos de generaciones anteriores con el diseño de nuevas maneras de entender el arte».

El coste de organización de la feria para las arcas del Cabildo se eleva a 95.000 euros.

más turistas. Por su parte, Minerva Alonso, la consejera de Artesanía del Cabildo, destacó que «hemos apreciado que vienen más turistas cada año», en parte por la publicidad de la feria que hace en los hoteles la Fundación para la Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía Canaria (Fedac) y en parte por la mayor presencia de cruceristas en estas fechas.

Alonso comentó también que la de Navidad en San Telmo es la feria de artesanía más importante de las tres grandes del calendario insular y la única de ellas dirigida, fundamentalmente, al cliente local. Las otras dos se dirigen a los turistas y se celebran en Maspalomas en los meses de marzo y agosto aprovechando la temporada alta del turismo nórdico y peninsular, respectivamente.