Risco Caído: La espera discreta

Se puede comprobar en Tejeda. Donde la vida camino despacio y en un tono con sordina que nadie se atreve a violentar. El pasado viernes la Cruz de Tejeda amanecía como cualquier otro día. El Asador Yolanda, un enclave mítico, abría sus puertas mientras Ana Rodríguez, hija de Yolanda, barría la entrada. Ella era la única persona a pie de calle en aquel momento. Y se mostraba ciertamente escéptica con las implicaciones de la decisión de Bakú. «Estoy muy a favor de todo lo que suponga preservar nuestro patrimonio, eso está clarísimo. Pero no tengo mucha confianza en que eso vaya a cambiar ese turismo de todo incluido al que estamos acostumbrados en Canarias», indicaba.

Un desconocido.

Hoy convertido en foco de atención mediático, concibiéndose centros de interpretación en Artenara y el Bentayga, vecinos de Tejeda aseguran que Risco Caído siempre ha sido un gran desconocido. Así lo señala, por ejemplo, Juan Sarmiento. 80 años y gorra para protegerse del sol y dispuesto a enviar unas latas de Tropical vacías en el fondo de una bolsa de basura al definitivo sueño de los justos. «Yo trabajé muchos años de carbonero y he recorrido todas esas montañas trabajando. Y no sé del sito del que me habla», expresa.