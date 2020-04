¿Ovnis en Gran Canaria?

«Descubrieron al norte un objeto blancuzco, con una curiosa morfología»

Tierra de avistamientos.

Las Islas Canarias siempre han sido consideradas tierra de avistamientos de ovnis. Repasando la hemeroteca, uno de los más famosos se produjo el 22 de junio de 1976 y este fenómeno fue recogido en un informe extenso realizado en su día por el Ministerio de Defensa y que se dio a conocer décadas después cuando fue desclasificado.

La investigación determinó que fue una corbeta de la armada española la primera que detectó una «luz blanca” saliendo de la isla de Fuerteventura, luego tomó una cierta altura para quedarse fija aumentando “la intensidad y tomando un color azulado, formando un halo de forma circular”. El informe detalla que unos dos minutos después, el halo “se fraccionó quedando una parte pequeña abajo, formándose un nube azulada y desapareciendo la fracción que dio origen a ese núcleo. La parte superior tomó altura en espiral de forma rápida e irregular, desapareciendo posteriormente”, añade.

El documento desclasificado asegura que el fenómeno fue visto por varios testigos desde diferentes puntos de la isla de Gran Canaria, sobre todo desde Gáldar, donde cobró una importancia vital en a época el testimonio del doctor Francisco Julio Padrón.

Este especialista fue llamado por su amigo Dámaso Mendoza para que le acompañara en un taxi hasta su casa para que atendiera de urgencia a su madre, según narró tiempo después. Cuando llevaban unos seis kilómetros recorridos por la carretera Las Palmas-Agaete, el doctor Padrón observó algo único, según relató: Cerca de la carretera, a poca distancia del suelo, se encontraba suspendida una esfera de un color azul eléctrico de unos 15 metros de diámetro y, según dijo, dentro se encontraban dos seres bastante altos, de unos 2.50 metros de estatura.

Estos supuestos tripulantes fueron descritos por el doctor Padrón como unos cuerpos «ataviados con un mono rojo muy ceñido y con una especie de escafandra que impedía ver el rostro. Parecían manipular una consola de mandos y actuar de forma indiferente a lo que acontecía alrededor».

El taxista siguió su rumbo sin detenerse y al llegar a la casa donde estaba la madre de Dámaso, vieron desde la ventana como el ovni se “inflaba”, aumentando de volumen para elevarse y salir a gran velocidad hacia Tenerife. Este relato fue descrito a las autoridades que investigaron el caso solo por Francisco Julio Padrón y a su acompañante, el taxista Francisco Estévez, aunque vecinos de la zona afirmaron haber percibido extraños fenómenos luminosos pero nada de humanoides.

Las conclusiones a las que llegó el juez militar que investigó el caso determinaron que se trataba de un FANI .(Fenómeno Aéreo No Identificado). Es decir, algo no conocido estuvo en el cielo de Canarias, si bien no pudo constatarse su naturaleza física o sólida ya que, por ejemplo, los radares de las islas no registraron nada. El juez considera que el avistamiento desde la corbeta Atrevida, el de Gáldar y, en general, la observación de luces que se produjo incluso en las islas más occidentales correspondían al mismo fenómeno.

Con los años, se conoció otra versión: que el avistamiento se debía al lanzamiento de dos misiles Poseidón desde un submarino estadounidense, aunque nunca se pudo determinar la veracidad del testimonio del doctor Padrón, fallecido en 2014.