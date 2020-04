Estaban “agotados, llenos de cloro y con heridas en sus espaldas”

Apoyo máximo de la alcaldesa.

Estos militares, contó la alcaldesa, “estuvieron desde primera hora de la mañana trabajando en el municipio ya que les pedí personalmente por favor una serie de sitios y fueron sin dudarlo. Desde primera hora estuve con ellos y llegué hasta a pedirles que pararan, que no corrieran y descansaran porque iban cargados con maletas de más de 30 kilos de productos químicos para desinfectar cada uno de los rincones de nuestro municipio”, narró.

Tras la publicación de estas imágenes, la propia alcaldesa del municipio de Agaete , María del Carmen Rosario, quiso pedir “perdón públicamente” por la difusión del vídeo “porque ha generado un daño terrible a estos soldados que se están jugando la vida a diario por cuidar de nuestra salud”, manifestó. “Un pequeño trozo de un vídeo no explica esta situación y tengo que reconocer que lloré como una niña chica cuando me comentaron de la manera que se había difundido la noticia porque no es justo”.

«Cuando vi la noticia lloré como una niña chica», dijo la alcaldesa

Pero esa labor se empañó con la difusión del vídeo: “Incluso me llamaron muchos vecinos para que les diera las gracias por el trabajo que estaban desarrollando y es durísimo lo que se ha dicho de ellos porque no es justo. Yo, al menos, no pude parar de llorar por el daño que les hicieron”, expresó visiblemente emocionada.

“Yo no sé si se bañaron o no, pero si comprobé el trabajo tan importante que hicieron a pleno sol y sin parar. Yo luego hablé con ellos, les pedí perdón y a esa persona que hizo el vídeo y lo difundió, le quiero preguntar que por qué lo hizo y que les pida disculpas públicamente. Ignora que algunos de ellos tenían la espalda quemada de la carga de todo el día y de los productos químicos y sangraban por la nariz y fueron a refrescarse”, detalló la alcaldesa. “Estamos sufriendo una dura pandemia y seguro que gracias a esta gente que viene a desinfectar, podemos respirar más tranquilos. Ese señor o señora que hizo la gracia de grabar un vídeo y difundirlo, estaba muy cómodo en su casa confinado, pero no se dio cuenta del daño que estaba haciendo a unos soldados que se están jugándose la vida todos los días por todos nosotros”.

“Por culpa de ese vídeo, todos los vecinos de Agaete hemos quedado muy mal ante la sociedad y por eso les pido a todos que aplaudan y reconozcan la labor que están llevado a cabo estos militares. Todo por alguien que estaba aburrido en su casa y que me hace pasar vergüenza. Si tenemos que ir todos los miembros del equipo de Gobierno de municipio, casa por casa, recogiendo firmas para apoyar a estos soldados, lo haremos son ningún género de dudas. Han hecho una labor encomiable y no podemos quedar como un pueblo desagradecido”, declaró la alcaldesa de Agaete, María del Carmen Rosario.