El Parque de Arucas, cerrado hasta valorar si hay que talar dos palmeras

En apenas dos meses el Parque Municipal de Arucas, también conocido como Parque de las Flores, ha visto en peligro su ecosistema por culpa de un incendio. El fuego volvió el sábado a hacer de las suyas en este entorno verde, un incendio que las autoridades no descartan que fuese intencionado y cuya magnitud ha tenido como resultado que esté cerrado al público por tiempo indefinido. Hasta que el Ayuntamiento de Arucas, a través de la Concejalía de Parques y Jardines, no establezca el estado de cada una de las especies que ardieron, no se volverá a abrir.

Como explicó ayer el edil responsable del área, Frank Vega, la principal preocupación de los técnicos se centra en dos palmeras de más de 25 metros de altura y de más de 250 años de vida. Todavía ayer los cogollos de dichas palmeras estaban ardiendo. Vega tiene claro que lo primero es la seguridad de las personas, y que si hay que talar las especies afectadas, así se hará.

En todo caso, según el relato del concejal, lo que en un principio ardió no fue el Parque de las Flores, sino un palmeral anexo. «No es una propiedad pública, es privada», propiedad de varias particulares a los que el Ayuntamiento ya había requerido para mantuviesen limpio y en buenas condiciones del lugar.

Del incendio del sábado se tuvo constancia sobre las cuatro y media de la tarde, y los efectivos de bomberos que participaron en su extinción tardaron al menos cinco horas en darlo por controlado. El domingo se continuó con las labores de refresco, pero las dos palmeras más afectadas –sus cogollos–, aún humeaban ayer lunes.

En las labores de extinción participaron Bomberos del Consorcio de Emergencias, Policía Local, Guardia Civil y un helicóptero del Cecopin.

«El incendio fue importante, estuvieron los bomberos hasta las cinco de la mañana, doce horas echando agua a la palmera más grande. La otra parte, la del solar, se extinguió sobre las nueve y media de la noche», relató ayer Frank Vega.

Difícil acceso

La palmera más afectada está situada en una de las principales entradas del parque, por la calle Gourié; la segunda, en la trasera del parque, cerca del Vivero Municipal. El problema es que «están humeando aún, porque es difícil acceder al cogollo, hay que ver el estado en el que están, valorar qué hacer y cómo proceder».

En todo caso, ayer el Ayuntamiento de Arucas estaba buscando una grúa adecuada para acceder a los dos ejemplares. El resto del Parque de las Flores está afectado más que por el fuego por el calor registrado, sobre todo en la zona limítrofe con el solar donde se originó el incendio. En realidad, «el follaje de los árboles y el verdor sirvió de parapeto a que el fuego se extendiese más».