Morales calcula que las cuentas de 2020 subirán 20 o 35 millones

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, aclaró ayer que la reducción que ha experimentado el presupuesto de la institución de cara a 2020 en relación al de 2019 «será provisional» y calculó que podrá aumentar de entrada «entre 20 y 35 millones de euros» una vez se contemplen fondos que llegarían de otras administraciones y que ahora no se incluyeron. La propuesta que se aprobó en el Consejo de Gobierno de este lunes contabiliza una previsión de gastos para el próximo año de 820 millones de euros, 93 menos que los 913 de este ejercicio actual.

«Estos presupuestos los hemos presentado así para cumplir con el objetivo que nos habíamos trazado de tenerlos antes de final de año, pero tenemos todavía pendientes los datos del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), que no se han concretado, y el fondo de compensación a las transferencias de competencias, que tampoco está todavía definido, así que podemos estar hablando de entre 20 o 35 millones más respecto a lo que ya hemos previsto».

Morales subrayó que lo que se ha hecho es iniciar el procedimiento administrativo y que, en efecto, en este momento la propuesta de cuentas que se ha aprobado implica una bajada del 10% respecto a la de 2019, pero insistió en que «previsiblemente al final será menor, sin duda, por las aportaciones económicas que llegarán del Fdcan». Lo que no pudo precisar es si la concreción de esos fondos llegará a tiempo para incluirlos en el presupuesto que se aprobará en un pleno este mismo mes, o si habrá que incorporarlos una vez ya estén en vigor. Recordó, de hecho, que esa merma del 10% se debe a la no computación, todavía, de los fondos del Fdcan y a la decisión de no utilizar en 2020 los 53 millones de euros que otros años se han previsto de emisión de deuda pública.

Sí está definida la fecha en la que se presentarán las cuentas públicamente. Será el 20 de diciembre. Hasta ese momento podrán ampliarse o modificarse porque, como Morales reconoció ayer, los propios partidos en el gobierno introducirán cambios vía enmiendas. Por lo pronto, Podemos, uno de los socios de la alianza, ya ha anunciado que enmendará al alza varias partidas en materia de vivienda y algunas de las bases de ejecución. Los grupos políticos tienen de plazo hasta el 17 de diciembre.

Precisamente sobre Podemos, y a preguntas de los periodistas, Morales negó que detrás de su abstención a las cuentas en el consejo haya problemas. «Para nada, en absoluto, simplemente lo que ha pasado es que hemos iniciado el procedimiento sin que tuviéramos todo, cuando tengamos todos los datos, todos los números, haremos las enmiendas que sean necesarias». Y también relativizó las críticas de la oposición por las subvenciones de Presidencia. «Son las mismas y las que se han establecido siempre, en este mandato, en el anterior, y cuando gobernaba la oposición, son subvenciones de Presidencia, regladas y nominativas». Ascienden a 6 millones de euros y dan cobertura a 113 acciones y colectivos.