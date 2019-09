Vuelve el Super Agente Kids

La carrera Super Agente Kids se celebrará en el entorno de la Plaza de la Música, donde tendrá lugar una jornada con la que la Policía Local pretende acercar con actividades complementarias su labor a los más pequeños de manera lúdica y didáctica, enseñándoles el trabajo que desempeñan los agentes a diario, así como conceptos básicos de seguridad vial y normas básicas de convivencia.

Las inscripciones para participar en esta prueba, que se celebra con motivo de las fiestas del patrón del patrón de la Policía Local, el Cristo de la Vera Cruz, podrán realizarse a través del siguiente enlace: http://carrerapolicialocallpgc.com/. La inscripción es gratuita y para participar solo se pide la aportación material de aseo o material escolar.

La jornada lúdica comenzará a las 10:00 horas con la entrega de dorsales a los participantes, y con el inicio de las actividades y juegos previstos por la Policía Local para acercar a los niños y niñas las labores de un agente municipal.

Entre esas actividades se exhibirán coches patrulla y motos de la Policía Local, una demostración de la unidad canina, una muestra del parque de educación vial y una suelta de tortugas. Todas estas actividades complementarias se mantendrán activas hasta las 14:00 horas del domingo.

Con actos como este, el Ayuntamiento busca implicar a toda la sociedad de la capital en la celebración de la festividad del cuerpo de seguridad y poner de manifiesto la importante labor que realiza para garantizar la seguridad y para prestar un eficaz servicio a todos los ciudadanos del municipio.

Las pruebas deportivas darán comienzo a las 11:00 horas con los más pequeños, la modalidad llamada ‘chupetines’ para niños y niñas de 1 a 2 años. Estos bebés deberán recorrer de manera simbólica una distancia de seis metros.

A las 11:20 se dará la salida a los ‘chinijos’, de 2 a 3 años, y que deberán recorrer 50 metros al circuito establecido junto al Plaza de la Música. Los benjamines, de 4 a 6 años, saldrán a las 11:35 y deberán cubrir 150 metros. La salida alevín, de 7 a 9 años, y con 300 metros de circuito, será a las 11:45. Cerrará esta prueba solidaria la carrera juvenil, de 10 a 12 años, que saldrá a las 11:55 y recorrerá 600 metros.

La jornada se complementa con otra prueba deportiva que se llevará a cabo los días 7 y 8 de septiembre en la playa de Las Canteras, el Campeonato de Surf y Bodyboard para menores de 18 años, una prueba que se enmarca en el Circuito Nacional Junior en las categorías sub 12, sub 14, sub 16 y sub 18.

Para inscribirse en esta prueba deportiva es obligatorio estar federado previamente.