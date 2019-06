«Santa Ana nace con un mensaje político»

Exsenador y consejero de Cultura del Gobierno de Canarias, Herrera Piqué resalta que «esa concentración del poder en un lugar que no estaba integrado en la trama urbana, ni la articulaba en forma alguna, sino que desembocaba en el barranco desde lo que hoy es Obispo Codina sigue siendo un lugar donde se aglutinan esa estructura política y religiosa».

El antecedente

Alfredo Herrera Piqué asegura que en su texto no pretende embarcarse en disquisiciones arquitectónicas, más bien pretende documentar y explicar los avatares políticos que se han escenificado en Santa Ana a lo largo de cinco siglos.

Lo que sí destaca es que «la plaza mayor institucional de Las Palmas de Gran Canaria es «el primer espacio diseñado para una concentración del poder que se da en todo el Atlántico, antecedente claro de lo que con los años fue sucediendo en toda la América hispana».

En esa línea profundiza el historiador y ensayista, aunque no se atreve a ser muy categórico para afirmar si la de la capital de la isla fue base para planteamientos posteriores a otro lado del Atlántico. «Modelos similares se encuentra en Perú, en Lima, por ejemplo. Pero no tengo las prueba que demuestren que están inspiradas en la de Las Palmas de Gran Canaria. Pero lo que sí tengo muy claro es que está fue un antecedente, que tiene respuestas similares en el Nuevo Mundo. La diferencia es que en esos países la concepción de este espacio sirvió posteriormente para desarrollar el trazado urbano en las ciudades, algo que por sus características no fue posible en la de Las Palmas de Gran Canaria», subrayó.

Al respecto del planteamiento original que supuso la concepción de la plaza de Santa Ana en Las Palmas de Gran Canaria, Herrera Piqué resalta que «en la península no había plazas de este tipo. Eran diferentes, eran plazas de mercado sobre las que se iba desarrollando la instalación de los poderes locales».

Ese es el planteamiento que quiere trasladar el autor del libro. Explicar cómo la plaza de Santa Ana ha sido durante más de quinientos años un espacio de poder y decisiones que ha influido directamente sobre los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria. Un espacio simbólico que representa, en una distribución única, como hace cinco siglos el poder se articulaba y se ejercía en la capital de la isla con la plaza como mando.