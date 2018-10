San José batallará contra el carril bici

«Por este barrio no suelen pasar bicicletas, nunca», comentan desde la indignación los vecinos. «Con las cuestas que hay que subir para llegar a estas calles es muy difícil que nadie llegue hasta aquí en bicicleta . Además, les hemos planteado que en vez de invadir la carretera que lo hagan en la acera, que son bastante anchas», indican.

Según los datos del Ayuntamiento hay en la actualidad 420 plazas para aparcar y, según informó la administración a los vecinos, tras las obras del carril bici pasarán a ser 422. «Que nos expliquen cómo va a ser eso posible», aseveran los vecinos que añaden que «aquí aparcan los vecinos, los trabajadores de los hospitales...Nos aseguran que no van a poner ni zona verde ni azul. Pero no les creemos, porque además dijeron que había la posibilidad de un vado residente».

Una de las primeras quejas que escenifican los residentes es la de falta de aparcamiento. Un problema que ya padecen, porque como apunta Begoña Miranda, propietaria de una tienda en el Paseo, «la mayoría de las casas son antiguas y no disponen de garajes. Y los que lo tienen no tienen vados».

Un carril bici que forma parte de la nueva red que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria está desarrollando, pero al que los vecinos del barrio no reciben de buen agrado. El pasado lunes recibieron la visita de Javier Doreste . concejal de Urbanismo, y del asesor de Movilidad , nuevo cargo tras la medida judicial que anulaba su nombramiento como director general, Heriberto Dávila. «Salimos del encuentro igual que entramos, sin sacar nada claro», afirma Inma Santana, dirigente del colectivo vecinal del barrio.

El barrio de San José escruta desde su perfil de risco, con su iglesia del siglo XVII en la portada, a una ciudad que probablemente no le devuelva la mirada de la misma manera. El barrio, obrero y aglutinador de luchas pasadas y presentes, se prepara ahora para una nueva batalla por su dignidad ante el desarrollo e imposición en pleno Paseo de un carril bici que ellos aseguran «asesinará toda la vida comercial de la zona».

Prioridades.

Los vecinos del barrio de San José amplían su denuncia contra el carril bici, al que se oponen, entre otras cosas, porque sea una prioridad para el Ayuntamiento dentro de las exigencias que tiene el barrio para su día a día. «Tenemos un montón de calles sin asfaltar, con necesidades tremendas. En cuestas muy prolongadas, problemas con el alcantarillado. Y al vecino de a pie le da igual de donde vengan las partidas y a lo que van a ser dedicadas; sabe lo que está sufriendo en sus carnes y ahora le parece ridículo que se invierta en un carril bici que no tiene sentido ninguno cuando hay calles en las que hay que ir de puntillas cuando llueve. No me rindo, voy a luchar hasta el final», manifestó Begoña Miranda.

Ese es un sentir general en el barrio, como afirma Inma Santana desde el colectivo vecinal. «Desde el año pasado la asociación de vecinos presentó unos proyectos en los presupuestos de participación ciudadana, se aprobaron, y ahora nos han mandado a preparar otros proyectos para los próximos años sin que se hayan hecho los anteriores todavía. Nada. No se ha tocado nada de lo que hemos pedido. No vienen a arreglarnos las cosas que hemos pedido y vienen a imponernos un carril bici que no queremos. Hemos pedido calles, alcantarillado, cosas para que las personas mayores que viven en la zona alta del barrio puedan bajar sin peligro...».