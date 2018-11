Salud Gil: «He venido a quemarme»

Salud Gil, como ya había avanzado este periódico, fue confirmada como candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria. Con una receta en la que asegura que «solo desde la economía se construye el bienestar social» y con un giro en el discurso del partido en el que se subrayaba la palabra izquierda en tono peyorativo cada tres frases.

De hecho, Gil espetó que «la progresía no es patrimonio de la izquierda» en una comparecencia en la que los populares quisieron jugar la carta de la discreción a pesar de que la candidatura de la presidenta de la patronal de los constructores era un secreto a voces en la ciudad.

La cabeza de cartel del Partido Popular para las autonómicas del próximo año aseguró que no le costó decidir cuando desde la formación conservadora le ofrecieron ir al frente de la lista. «Tengo una vida profesional muy plena, y una vida familiar muy placentera. No tengo ninguna necesidad de figurar. Vengo a quemarme, a currar. Me lo plantee como un reto, como salir de mi zona de confort para ayudar a mi ciudad», indicó.

Gil indicó que cuando valoró si presentarse o no le sorprendió que lo primero que le vino a la cabeza era las cosas que no le gustaban de la capital. «Una ciudad hostil a la diversidad funcional, llena de barreras. Con un gran desequilibrio entre la ciudad alta y la ciudad baja. También quiero una ciudad moderna y plena de cultura, pero quiero que eso llegue a cada uno de sus ciudadanos. A los barrios», manifestó.

Por ello, la que fuera consejera del Cabildo con José Manuel Soria entre 2003 y 2007, todavía no quiso desvelar ni que equipo tendrá en el camino hacia el gobierno municipal que va a emprender ni los rasgos fundamentales de su propuesta política. «No prometeremos nada que no podamos alcanzar. Porque los programas no se hacen desde la escenificación pública. Primero hablaremos con la gente, luego haremos los programas y después buscaremos a las personas que tienen que gestionar ese programa», añadió.

La candidata fue presentada por Australia Navarro, presidenta del partido en la isla, que habló del valor que «Saluqui» tenía para recuperar la Alcaldía para los conservadores. «El tripartito de izquierdas nos deja una ciudad insegura, sucia, incómoda y desorganizada y con deficientes servicios para sus vecinos. Para el PP es fundamental que Las Palmas de Gran Canaria recupere su pujanza y recupere el lugar que le corresponde como principal ciudad del archipiélago, esa ciudad que comenzó a construir José Manuel Soria, adquirió madurez con Pepa Luzardo y obtuvo carta de naturaleza con el gobierno que tuvo al frente a Juan José Cardona», comentó.