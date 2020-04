Respuesta a una llamada de auxilio

La Asociación Vecinal y Solidaria de Arenales, Avesar, reclamó al empresariado la semana pasada, en la edición impresa de este periódico, que diera «un paso al frente» y donara alimentos para atender las necesidades básicas de una población sin recursos especialmente afectada por la actual crisis sanitaria.

La solicitud respondía al incremento de peticiones de ayuda que estaba recibiendo esta entidad sin ánimo de lucro de personas a las que habitualmente no presta el servicio de entrega de alimentos, ya que no se encuentran entre las casi 300 familia que tienen como beneficiarias, pero que acudían a ellos ante la falta de respuesta de los servicios sociales del Ayuntamiento capitalino y de otras entidades sociales, expuso entonces su presidente, José Antonio Silva.

Esa llamada de auxilio ha tenido sus frutos y esta semana dos empresarios canarios, que prefieren mantenerse en el anonimato, han donado a título particular 1.240 kilos de alimentos y 4.000 euros, respectivamente. Unas aportaciones que Avesar agradece, porque les ha posibilitado comenzar este miércoles a entregar «compras de emergencia» que suponen un respiro para la situación crítica de las «más de 200 familias» que van a recibir esos productos básicos y que proceden de zonas de la ciudad «como Primero de Mayo, San Nicolás o San José».

«Son personas que en algunos casos llevan 15 días esperando por los servicios sociales del Ayuntamiento», apunta Silva. Añade que como la necesidad no entiende de días festivos, van a continuar toda la semana con el reparto de alimentos. «Haremos 14 entregas cada día durante toda la semana, el domingo incluido», asegura.

Aclara que los repartos de alimentos se hacen «con todas las garantías de seguridad», por eso se cita a las familias con una diferencia de «media hora» para que no coincidan en el diminuto local que Avesar aún mantiene como sede en Arenales, y los voluntarios están ataviados con guantes, mascarillas y «se desinfecta todo».

Silva comenta que los alimentos donados han comenzado a repartirse y que gracias a los 4.000 euros «ya hice el pedido al Spar». Así, expone que estas familias con dificultades ya está recibiendo artículos como «leche, gofio, pasta, tomates, verdura en bote, garbanzos, cola cao, atún, azúcar, aceite, salchichas, galletas, zumos infantiles, cereales o huevos frescos», ademas de otros productos necesarios para la vida diaria, como «desengrasante y lavavajillas», porque «hay que cuidar la higiene».

Pero insiste en que estas aportaciones alivian pero no solventan la problemática. «Esto es para ir tirando», reconoce. Por eso sigue esperando que la solidaridad haga que sean más las personas que echen una mano a quienes ahora están en una situación doblemente vulnerable ante la emergencias sanitaria que atravesamos. Y en especial del Banco de Alimentos, «porque hasta ahora no me han llamado».

Así, relata que ha tratado de ponerse en contacto con «la confederación del plátano» porque «necesitamos productos frescos». Pero su intento vía e-mail no ha sido posible «porque el correo institucional no está operativo».