Respiro a una «situación desesperada»

El grito desesperado de la familia despertó la solidaridad de una persona que, a través de la parroquia de San Antonio de Padua, les ha ofrecido la ayuda económica que les va a permitir continuar en la pensión en la que se alojan una semana más. «Vamos a seguir aquí hasta el domingo que viene si Dios quiere», apuntaba ayer Alberto Noda tras confirmar que el viernes recibió una llamada del párroco informándole de una «donación anónima», que para su familia «supone un respiro grande por no vernos en la calle».

Expusieron que tenían concedida una ayuda al alquiler del Ayuntamiento capitalino, pero les había sido imposible encontrar a alguien que les hiciera un contrato de arrendamiento, pues carecen de nómina y este sábado debían dejar la pensión que habitaban, tras sufrir un desahucio. Por eso el párroco de El Polvorín les ofreció un aula de los bajos de la iglesia, que aunque no reunía condiciones, al menos evitaría que se vieran en la calle.

Diputado del Común

La publicación en CANARIAS7 de la noticia de que los tres miembros de la familia Noda Henríquez se veían abocados a pernoctar en un aula cedida por la parroquia de El Polvorín que no reunía las condiciones mínimas de habitablidad al no contar con una alternativa y estar obligados a dejar la pensión en que la que se alojaban por no poder seguir pagándola, hizo que responsables de la Diputación del Común se pusieran en contacto con el padre, Alberto Noda, para conocer más en detalle la situación que atraviesan.

Tras recabar los datos necesarios decidieron actuar de oficio en el caso. Esto significa que el Diputado del Común va a abrir una investigación en la que se requerirá información a las administraciones competentes en el asunto y se les cuestionará sobre las medidas que están tomando respecto a la situación de esta familia.

Desde la Diputación del Común se recuerda que si bien sus informes no tienen carácter vinculante, las administraciones a las que se dirijan están obligadas a tender su demanda de información sobre el asunto que se les plantee en tiempo y forma. Además, se señala que sí cuentan con la competencia para realizar recomendaciones a esos organismos.