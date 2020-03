Reparto de alimentos con cita previa

Ataviados con guantes de cocina o de gasolinera y con mascarillas caseras realizadas por las voluntarias ante la falta de material. Así afrontan estos días los integrantes de la Asociación Vecinal y Solidaria de Arenales, Avesar, un reparto de productos de primera necesidad sin los cuales saben que las 293 familias que atienden no podrían sobrellevar la situación compleja que atraviesan y que la crisis sanitaria actual no ha hecho más que agravar.

Desde Avesar quieren transmitir la importancia que tiene la labor que desarrollan en estos momentos más que nunca, ya que recuerdan que «el 40%» de las 293 familias que atienden están integradas «por inmigrantes procedentes de Sudamérica y de África que están viviendo al margen», ya que «no tienen acceso al servicios sociales, no tienen acceso a sanidad, no tienen acceso a nada», denuncia Silva. Añade, además, que «son ilegales y los únicos que tienen acceso a alguna ayuda son los que tienen niños pequeños» ya que el resto « no están contabilizados en la estadística, no existen porque no están en el sistema». Explica que son personas especialmente afectadas por esta situación de crisis sanitaria porque «viven al margen» ya que «trabajan en negro, viven en negro y con miedo a la policía», y culpa de ello a «la inacción de los políticos que los dejan entrar y después cada cual a su suerte». Por ello insiste en señalar que «lo único que tienen es nuestro reparto porque están fuera del sistema».