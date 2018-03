Remando por Somalia hasta el Caribe

Jakop Jacobsen es el capitán de una expedición de cuatro aventureros, completada por sus paisanos Joguan Clemenben, Nillas Olsen y el neozelandés Isaac Giesen. Estos cuatro remistas se propusieron llegar hasta cuba a remo y así visibilizar el problema del agua, a través de una página web en la que se puede seguir la evolución del recorrido y colaborar económicamente (www.rowforwater.org).

«En nuestro país nos hemos criado en el mar. Somos un pueblo costero, que vive de lo pesca. Comemos ballenas, todo lo que nos traiga el mar. Y siempre hemos tenido la cultura de colaborar con los demás», indica Jacobsen.

Él fue el padre de la idea. «Trabajo de jefe de proyectos en Copenhague, y en mi empresa hay un pintor que tiene una ONG. Se llama Horn of Africa Aid. Me habló de los problemas que hay en Somalia con el agua, donde unas 45.000 personas tardan entre medio y dos días en llegar hasta donde conseguirla. Por eso queremos conseguir dinero para hacer pozos. Cada uno cuesta unos 3.300 euros, y el agua está a escasos metros de profundidad. Cuando le dije a los chicos la idea no dudaron en sumarse», expone.