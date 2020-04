PóntelaPónsela... la mascarilla

Hace más de tres décadas el mundo de la publicidad en España fue sacudido por la campaña Póntelo, pónselo. Esa acción del Ministerio de Sanidad pretendía concienciar a una sociedad todavía atada a la pañoleta y al crucifijo del franquismo sobre la importancia de usar el preservativo en los tiempos del sida. Una idea que ha inspirado ahora a la gente de LpaFàbrika para una actuación sobre el uso de mascarillas ante el coronavirus.

La idea nace de Aarón Martínez, maker y miembro de la comunidad referida. «El comienzo de este asunto me pilló en China. Y allí una de las primeras reglas fue la de que la gente que saliera a la calle lo tenía que hacer con mascarillas. Si no las llevaban enseguida les paraba la policía. Por eso me impactó mucho al regresar a Las Palmas de Gran Canaria que las medidas no fueran tan duras», explica.

Lo que pretenden desde LpaFàbrika es «concienciar» sobre el uso de las mascarillas ante las pocas situaciones cotidianas que se pueden llevar a cabo en la calle. Además, desde la página web pontelaponsela.com ofrecen un tutorial de cómo fabricar tu propia mascarilla. Ellos apuestan por el formato en papel en vez del extendido modelo en 3D porque este conlleva un proceso de elaboración mucho más lento.