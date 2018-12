La Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas promueve una campaña que al fondo del mensaje pretende actuar sobre la conciencia de los ciudadanos con una cultura de ocio nocturno que respete el derecho al descanso, pero que a su vez desentierra el hacha de guerra contra el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, al que critican que les responsabilice de la problemática mientras «miran hacia otro lado con el botellón».

Fermín Sánchez, presidente de la Asociación de Empresarios de Bares, Cafeterías y Restaurantes de Las Palmas, Fermín Sánchez García, fue el portavoz de esta acción en la que indicó que «le hemos pedido al Ayuntamiento que participara en esta campaña pero no nos han respondido».

El portavoz de la patronal explicó que los empresarios del ocio no solo no se sienten arropados por el Ayuntamiento, sino que se sienten señalados por la institución. «Nos hubiera gustado ir de la mano del Ayuntamiento u otro organismo en este asunto. Nos preocupa que siempre que hay una incidencia los empresarios y los negocios sean el punto de mira y estemos en el ojo del huracán, como los únicos responsables, cuando consideramos que no es así. Entendemos que no hay un control sobre el botellón en la ciudad. Tampoco lo hay sobre el consumo del alcohol de los menores o el acceso de negocios de 24 horas a la venta del alcohol, manifestó.

Además, Sánchez indicó que el propio Ayuntamiento no tiene planteamientos rigurosos para frenar los problemas periféricos con los que se encuentran los locales al respecto. «Nos ven como los únicos culpables. Hay mucho botellón en la calle, que no solo implica ruido sino mala imagen a vecinos y visitantes. Todos nos levantamos por la mañana y vemos desperdicios, orines, destrozo de mobiliario urbano de lo que nosotros no somos responsables. Hay unas autoridades que tienen una serie de normas establecidas y están mirando para otro lado. Hemos tenido varias reuniones exponiendo nuestras soluciones y nuestras quejas», indicó.

El secretario general de la FEHT, Fernando Mathías, incidió en que los locales son los grandes perjudicados de la falta de control del consumo del alcohol en la vía publica. «Esto coadyuva al control que muchas veces los locales podemos hacer dentro de los establecimientos. En muchas ocasiones se le hace responsable al local de la actividad inducida que se produce fuera de los recintos», aseveró.

Por ello, Fermín Sánchez aseguró que nace esta iniciativa. «Queremos conciencia a la ciudadanía en que debe de haber un respeto en el ocio nocturno. Y la asociación ha editado unos carteles y octavillas que se van a poner a disposición de nuestros asociados y se van a distribuir en redes sociales y en radio y medios escritos», indicó.