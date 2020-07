Más de 200 propuestas ciudadanas en la nueva ordenanza de Movilidad

El borrador de la nueva ordenanza de Movilidad en el que trabaja el Ayuntamiento incorpora 234 de las 371 propuestas que aportaron los ciudadanos de la capital grancanaria que tomaron parte en un proceso de participación que arrancó en julio de 2019 y que dobló los seis meses que estaba previsto durara, debido tanto al interés que la materia despertó entre la población como a la repercusión que la pandemia del coronavirus tuvo en su desarrollo.

El concejal de Movilidad del Consistorio capitalino, José Eduardo Ramírez, expuso ayer en la presentación de los resultado de un proceso participativo que en esta primera fase se ha desarrollado respondiendo al mandato legal que lo requiere al tratarse del inicio de una nueva normativa, que «el 63%» de las 371 iniciativas presentadas «las hemos asumido en su totalidad y el 11% de manera parcial».

Además, aclaró que «las que no hemos asumido, mayoritariamente», es debido a que «no eran objeto de la propia ordenanza o porque no eran competencia» del departamento del que es responsable, «no porque no estuviéramos de acuerdo o nos parecieran interesantes» esas aportaciones.

Ramírez, que estuvo acompañado en el acto desarrollado en la mañana de este viernes en la sala de prensa de la sede de Guaguas Municipales por Ana Moreno - experta en participación ciudadana y responsable de esta primera etapa del proceso consultivo- apuntó que los temas «que más han preocupado a la ciudadanía han sido los vehículos de movilidad personal (VMP)» y en concreto los patinetes, «que generan muchas dudas» entre la gente pues «que no sabe muy bien cómo se tiene que manejar» con ellos.

Ramírez recordó que se trata de «un elemento nuevo» que no existía «hace dos o tres años» en las ciudades, de ahí que «la gente quiere saber cómo tiene que operar». La prueba es el patinete ha centrado el mayor número de propuestas con casi el 15% del total (14,8%), abordando aspectos como la velocidad permitida, vías autorizadas o el uso del casco, entre otros.

La bicicleta ha sido otro de los temas de interés ya que el edil de Movilidad indicó que ha acaparado «casi el 10%» de las propuestas ciudadanas, muchas de la cuales también se dirigen a hacer más segura la circulación en este medio, regulando aspectos como la obligatoriedad de llevar elementos que garanticen la visibilidad del ciclista como luces, objetos reflectantes o casco así como prohibir el uso de dispositivos que distraigan la conducción, entre otros.

Ramírez explicó que las zonas de carga y descarga y la necesidad de incrementarlas es otro de los puntos que ha interesado a la ciudadanía, con un 7% de las propuestas. Un porcentaje similar al de las iniciativas que reclaman más zonas 30 (6,7%). También las aportaciones relativas a las personas con movilidad reducida (PMR) han tenido repercusión y suman el 6,4% del total de presentadas.