Manolo Vieira y la Chirimurga encienden la mecha del Carnaval

Los miembros de la Chirimurga del Timple solo han querido adelantar el nombre de su disfraz "Abierto 24 horas" para así dejar "a la creatividad" el resto del espectáculo, ha indicado el cantautor y miembro del grupo Víctor Lemes.

Los nueve componentes de esta agrupación acompañarán a Manolo Vieira en su pregón inaugural de las carnestolendas capitalinas inspiradas en "Una noche en Río", que como ha adelantado "hablará de Brasil, pero sobre todo de nuestro Carnaval, de lo que mueve y lo que significa" como una fiesta "de libertad" y de "relajo con orden", como ha bromeado.

Para el humorista grancanario abrir el Carnaval es "un honor y una responsabilidad maravillosa", que "me honra como hijo de La Isleta de donde saldrá de nuevo la Gran Cabalgata", ha indicado. Aunque se ha confesado "nervioso, aunque luego no se note", lo que más está es "ilusionado".

El pregón "no está escrito, solo bocetado" porque "aunque sé de lo que voy a hablar a lo mejor me enralo", ha apuntado, y aunque "no está previsto que cante porque la Chirimurga serán los que darán la nota musical, todo está por ver" porque como ha añadido "todavía estamos a miércoles".

Para el cómico isletero "es un placer que me honra estar de nuevo en esta plaza, donde tanto tiempo pasé de estudiante con la guitarra", por lo que como ha recordado, cuando la concejala le llamó "me sorprendió pero enseguida le dije, me apunto".

Para Vieira "la Chirimurga es como una paella de marisco del caro", porque "son unos talentos todos en individual y aún más todos juntos", por lo que "lo vamos a pasar muy bien".

En representación de la Chirimurga del Timple, el cantautor Víctor Lemes ha celebrado la oportunidad de compartir escenario con el humorista ya que "no nos esperábamos poder abrir el Carnaval con el que consideramos el referente del humor en Canarias" porque "apenas tenemos tres años de vida y empezó todo como un cachondeo, unos amigos que salen a la calle a divertirse, y eso sigue siendo".

Según ha adelantado "será muy de calle, de popurrí, de letras ácidas y cuplés", con una propuesta musical que ha llevado "un proceso de locura y muy asambleario" donde "todos componemos y aportamos", aunque se rigen por "aquello que nos hace gracia a todos a la primera, si a todos nos hace reír, la idea se queda".

Aunque ha asegurado que "estamos en esa fase de incertidumbre, creemos que a todos les va a gustar" porque "se basa en personajes con los que todos nos identificamos", ha explicado Lemes.

Tal y como han recalcado, "pasar de cantar en la calle a acompañar "al jefe" - Manolo Vieira- es un honor" por lo que "esperamos estar a la altura y que la gente lo disfrute".

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria se sumergirá en "Una noche en Río" a partir de este viernes día 15, fecha en la que por orden del alcalde de la capital grancanaria se prenderá la mecha de una fiesta de Interés Turístico Nacional y que transformará la urbe en Brasil hasta el próximo 10 de marzo.