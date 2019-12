Luzardo a Hidalgo: «Hay que trabajar más»

El año que se extingue entra en tiempo de balances. Sobre la gestión municipal en Las Palmas de Gran Canaria fue el Partido Popular quien tomó la delantera, como no podía ser de otra forma siendo el principal partido de la oposición con un discurso muy crítico. «Se suben los impuestos, tenemos mucho dinero en los bancos porque se ejecuta menos y al alcalde, como todo el mundo sabe, lo único que le gusta es sonreír. Pero hay que sonreír menos y trabajar más, mañana tarde y noche y eso es lo que no están haciendo», manifestó Pepa Luzardo, portavoz de la formación conservadora.

El PP estableció un marco de discurso en el que, por ejemplo, los datos ofrecidos en la Cuenta General del Ayuntamiento se aprobaron después de la convocatoria urgente de un pleno que finalmente se tuvo que aplazar unas horas porque faltaba en el expediente información fundamental. «El gobierno de la ciudad tiene ahora 100 millones más en las cuentas bancarias, es decir 257 millones de euros. Porque como no los ejecutan, nada más que el 72% del presupuesto del año 2018, el dinero va a remanentes. Las dificultades de las familias, de los menores, son cada vez peor. No se entiende que un gobierno que se dice de izquierdas no ejecute y, además, en la partida de inversiones que es con la que pueden crear empleo porque son las obras que salen a concurso, solo se haya ejecutado uno de cada tres euros que tenía previstos en las cuentas. El balance es negativo», indicó.