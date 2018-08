$!Los usuarios de la playa abren un debate sobre la nueva normativa

Fumar, un mal que afecta a muchos

José Eduardo Ramírez, concejal de Ciudad de Mar, ha dejado claro que la Playa de Las Canteras será un espacio sin humos en su totalidad y que se multará con 300€ a aquellos que incumplan este punto. En la playa nos encontramos con Pablo, fumador, quien comenta que «por lo menos deberían poner una zona de fumadores. Si lo quieres prohibir, propón, al menos, una alternativa». Su hijo Gabriel, que no fuma, explica que «convivir con un fumador es complicado. Te contaminan tu tiempo al aire libre con tabaco, y eso fastidia, pero la multa de 300€ me parece excesiva». Todos tenemos derecho a venir a la playa y disfrutar de ella» dice refiriéndose a los fumadores, «aunque por venir un día a la playa y no fumar no pasa nada».

Este nueva regla también tendrá repercusión en la limpieza de la playa. Muchas veces el fumar se traduce en colillas en la arena, pues hay quienes no se preocupan de tirar las colillas donde corresponde. Esto es una preocupación para madres y padres quienes denuncian que «los fumadores dejan muchas colillas sueltas y los niños las cogen con las manos».

Lo idóneo sería que «las personas cumplieran con sus deberes» para, así, «no ser castigados». Pero un mal que afecta a la mayoría, debe remediarse con la solución «menos mala». «Yo no fumo, y no me molesta para nada que fumen a mi lado» dice Flori, una extranjera con residencia canaria. «Pero la playa es un lugar público, y me parece bien que se deje de fumar. Ganamos en salud y limpieza».