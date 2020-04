Los Premios Tolete recaudan 3.000 euros

La crisis del COVID-19 no ha permitido que se elija aún al ganador del Premio Tolete 2019 pero no ha frenado su fin solidario. La Gala Tolete, organizada para el viernes 15 de marzo en The Paper Club, tuvo que ser aplazada sine die por la declaración del estado de alarma. Un evento de humor, en el que participan de manera desinteresada una decena de artistas y con un objetivo altruista: recaudar fondos para la ONG ProemAid que rescata a personas refugiadas en el Mediterráneo. La organización de los Premios Tolete dio la opción, durante dos semanas, de reclamar el dinero de las más de 300 entradas vendidas en colaboración con tickety.es. Sólo unas 50 personas solicitaron la devolución de los 10 euros de cada ticket por lo que seguidores de los Premios Tolete donaron 2.450 euros, exclusivamente por la taquilla.

Este año, la organización de los Premios Tolete, un proyecto solidario de humor y crítica social (con más de 15.000 seguidores en sus redes sociales) que aprovecha los deslices más simpáticos de los personajes públicos, se había marcado como objetivo recaudar 6.000 euros con la puja de los trofeos Toletes. Al no celebrarse la Gala, se dejó abierta una cuenta para donaciones, en la que incluso antes de la salida a la venta de las entradas de la gala, ya había recibido alguna transferencia. A eso se sumó la iniciativa del cómico tinerfeño Aarón Gómez, que aprovechó un evento online para incentivar donaciones a Premios Tolete. En total, los ingresos a la cuenta solidaria casi suman 700 euros.

Así la transferencia, realizada por la agencia de marketing digital Social Media Comunicación, S.L., que es la empresa que, desde 2014, gestiona y organiza Premios Tolete de manera desinteresada, sumó un total de 3.110,90 euros que ya ha sido recibida por la ONG ProemAid.

El dinero servirá para costear los gastos del barco solidario ‘Alan Kurdi’, durante varias semanas, y que pueda continuar salvando vidas en el Mediterráneo.