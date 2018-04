«Los gatos huyen de las ratas»

Escritos acompañados con fotos que muestran la situación que denuncia remitidos tanto al área de Urbanismo como a la concejalía del Distrito Vegueta-Cono Sur-Tafira, firmas de apoyo de sus vecinos y hasta el respaldo de la asociación que representa a los residentes en el barrio de San Juan. Alejandro Magaña asegura que ha hecho todo lo que ha estado en su mano para conseguir que el Ayuntamiento atienda su demanda de que acometa la limpieza de un solar que linda con la vivienda en la que reside junto a su abuelo, propietario de la misma, en la calle Practicante Agustín Romero Montenegro del risco capitalino sin que hasta la fecha haya sido atendida.

Apunta que la acumulación de basura que existe en el referido solar es tal que provoca malos olores que le obligan «a tener la casa abierta de par en par todo el día para que se ventile». Además, habla de que las ratas campan a sus anchas y que tienen una tamaño tal «que hasta los gatos huyen de ellas». De igual modo, señala que todos esos desperdicios provocan la proliferación de insectos, sobre todo cucarachas, que se introducen en su vivienda. «Estoy todo el día echando Cucal», señala.

Asimismo, explica que ese espacio encierra un peligro mayor, el de que se incendie de nuevo. «Hubo un incendio hace unos cuatro años y para sofocarlos cogieron tanta tierra de debajo de mi casa que ahora los cimientos están dañados», expone. Por eso pide que se retire toda esa basura y se proceda a reforzar la zona baja del inmueble.

Alejandro tuvo mucho tiempo a su abuelo ingresado en un centro hospitalario aquejado de una neumonía. El anciano falleció el pasado diciembre y él cree que su enfermedad se vio agravada por los «olores y los gases» que desprendía la basura y que aún se amontona en el solar que reclama que se limpie.

Aunque sabe que la basura es dejada en este espacio por los vecinos de la zona, actitud que no duda en recriminar, también lamenta la falta de respuesta municipal y critica que «el Ayuntamiento me pide que sea yo el que localice a los dueños del solar para luego obligarlos a limpiar».

Por último, recuerda que su abuelo, pese a contar con una modesta pensión «cumplió con todas sus obligaciones y pagaba sus impuestos», por lo que exige que el Consistorio también cumpla con las suyas.

Añade que «en Urbanismo tienen las firmas, los escritos y las fotos, pero no me hacen caso». Lamenta que «ni siquiera me contesten».