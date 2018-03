Las Rehoyas no quiere casas en su parque

«No disponemos de la documentación oportuna para poder estudiar el proyecto de dicha edificación», exponen los beneficiarios de la renovación urbanística. «Sin esta documentación, la plataforma vecinal no va a poder tomar una decisión sobre esa propuesta de edificación dentro del parque de Las Rehoyas, y seguirá manteniendo su oposición a la misma», añaden.

Sin consenso

Estos vecinos reconocen haber debatido el asunto con el Ayuntamiento, pero no haber cerrado ningún acuerdo al respecto. «Sabemos que este asunto de la construcción de la edificación de viviendas dentro del actual parque de Las Rehoyas es un tema que puede traer polémica -no solo en este barrio, sino en otros barrios limítrofes y con ciudadanos del municipio-, por lo que debe tratarse de llegar a un consenso social y político con un debate sereno», señalan en el documento, «y en caso de que no vaya a haber dicho consenso, buscar otras alternativas».

La plataforma abre la puerta a «valorar otra posible ubicación» de la edificación, «aunque pueda perderse espacio libre y verde dentro del barrio y la conexión directa entre el barrio y el parque de Las Rehoyas».

Tanto es así que en lugar de comenzar la reposición recortando el parque, los vecinos proponen como alternativa la posibilidad de iniciar la renovación por el aparcamiento de la calle Agustina de Aragón, «aunque inicialmente sea más lento dicho comienzo, al haber menos espacio para construir».