Las murgas arrasan en su primera noche

Los Legañosos

Las Traviesas

En la segunda canción, marido y mujer se enfrentaron para aclarar situaciones cotidianas de la vida en pareja, donde además de luchar por la igualdad reclamando la custodia compartida, dejaron bien claro que si una mujer dice no, sigue siendo no.

Los Trapasones

Reclamados por un parque repleto, Los Trapasones subieron al escenario para desarrollar una actuación brillante de principio a fin a juzgar por quienes no pararon de vitorear su nombre. La murga cantó un primer tema imitando el famoso programa televisivo Got Talent en el que a pesar de la crítica, la afición salió ganadora en su particular concurso.

En el segundo tema, los murgueros homenajearon a los invidentes con una fantástica puesta en escena que hizo vibrar a toda la afición.