La oferta hotelera de la ciudad aumenta

La inauguración, hoy mismo, del hotel Veintiuno, que toma su nombre del número de la calle Espíritu Santo en el que se ubica, supone la materialización de un sueño diseñado al milímetro por Alexandra Adeler y Paco Monzón. Un joven matrimonio de emprendedores que no dudó en dejar el futuro que comenzaban a tejer en Noruega para regresar a casa y apostar por la apertura de un negocio que responde «a lo que nosotros buscamos para alojarnos cuando viajamos», en el corazón de Vegueta.

Tres años después y más de un año de trabajo para transformar una casona del XIX en el barrio histórico de la ciudad en un hotel emblemático de 11 habitaciones dobles, hoy abrirán las puertas de un proyecto «que ha superado las expectativas», reconocen.

Este primer fin de semana es para los familiares y amigos que les han apoyado en un camino que no siempre ha sido sencillo y que ha tenido en los trámites administrativos sus mayores trabas. Por eso van a ser los primeros en disfrutar de un espacio que cuenta «con 11 habitaciones dobles -una de ellas adaptada-, cada una con su baño, con servicio de desayuno, carta de snacks, y bar y piscina» en la azotea, explica su propietaria.

Ya el lunes 4 de junio será cuando se abrirá oficialmente para un público que esperan acuda a su establecimiento no solo para alojarse sino también para disfrutar tomando algo en su planta baja o en la terraza, una zona llamada a hacer las delicias de los que disfrutan del casco antiguo de la ciudad ya que ofrece una perspectiva casi inédita de la catedral de Santa Ana.

Además, este espacio en la cubierta tiene reservado un papel protagonista para sus huéspedes, ya que dispone de una coqueta piscina que va a ser un atractivo añadido.

Alexandra explica que el proyecto que inició junto a a su marido «empieza con buen pie», pues ya tiene todo reservado para el primer fin de semana de apertura al público en general. «Contactaron con nosotros a través de nuestra web solicitándonos once habitaciones, a lo que les respondí que qué suerte que no me hubiesen pedido doce», comenta ente risas al recordar la llamada que recibió de una empresa de la Península que viaja hasta la capital grancanaria para asistir a un congreso y que les va a permitir hacer pleno de ocupación en su estreno.

Pero aclara que el suyo no va a ser un hotel exclusivo para turistas de congresos, sino que aspira a ser un espacio abierto a todos. «Al principio habíamos pensamos que el objetivo era un turismo más nórdico, pero a medida que ha ido evolucionando nos hemos dado cuenta de que aquí hay sitio para todo el mundo, porque hay nórdicos que prefieren quedarse en un resort y hay locales que prefieren venir aquí», expone.

Por eso insiste en que «todo el mundo es bienvenido» a un establecimiento que define como «un sitio íntimo, de calidad en un hotel que es un poquito familiar, que es el toque de cercanía que queríamos darle».

Asegura su propietaria que lo que oferta Veintiuno es un trato cercano y familiar, lo mismo que ellos mismos reclaman cuando viajan.

Apunta, además, que cuenta con una habitación adaptada y aunque se trata de una casona antigua en la que han podido conservar elementos originales como su escalera de acceso a la planta superior, dispone con un moderno ascensor, con lo cual no hay problema de acceso para personas que tengan problemas de movilidad.

Después de tanto tiempo invertido, Alexandra garantiza que tienen «la misma ilusión que al principio y con ganas de recibir a la gente para contagiarlos de todo lo que hemos invertido, que es el amor que hemos puesto en el proyecto».

Paco, por su parte, confiesa que «ha merecido la pena» ya que «es un sueño hecho realidad» y «el resultado es mejor de lo que teníamos pensado». Reconoce que afrontan esta nueva etapa «emocionados».