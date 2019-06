«La calle pensada para el vehículo es una ciudad pretérita»

— ¿Es comparable esta distinción con ganar un concurso?

— Esto es algo que nunca hubiera imaginado y me ha llamado la atención lo que emociona. Me quedé muy abrumada. Cuando ganas un concurso o un premio profesional tiene que ver con algo que de alguna forma esperas, porque trabajas para alcanzar un objetivo. Soy una persona muy crítica con lo que hago y esto me da mucha responsabilidad para el futuro.

— En su trayectoria siempre ha reivindicado el feminismo y la arquitectura, ¿entiende este reconocimiento como una doble reivindicación?

— Esas dos condiciones me producen una alegría adicional, y por eso agradezco esta distinción de una forma particular. Porque son dos condiciones que necesitan mayor visibilidad. Las mujeres tenemos que hacer todavía un esfuerzo muy grande, aunque cada vez somos más los que estamos empeñados en lograr una igualdad real. Y al contrario de lo que se pueda pensar, porque las feministas que nos antecedieron nos legaron la igualdad formal, estamos muy lejos de la real. No haber contado con nosotras, con nuestra parte de la historia, nos afecta psicológicamente. Y desde el punto de vista de la arquitectura y el urbanismo también es importante. En algunos momentos ha faltado reconocimiento al trabajo de las personas que nos dedicamos a esto, que necesitamos tiempo y medios, que es fundamental para elevar la calidad del espacio en el que viven las personas. Nos hemos enfrentado, por ejemplo, a concursos de obras donde las condiciones no son las adecuadas para que el trabajo resulte conveniente. Y tras la crisis sufrimos muchísimo y ahora estamos haciendo un esfuerzo por continuar haciendo con nivel nuestro trabajo.

— La arquitectura y el urbanismo viven un momento trascendental con un debate global sobre cómo redefinir las ciudades...

— Las ciudades durante el siglo XX pensaron más en cómo crecían. Mientras estudié la carrera veía como los marcos de legislación urbanística estaban muy basados en cómo se crece. Desde hace unos años estamos totalmente volcados en la redefinición de la ciudad existente. La rehabilitación y la regeneración del espacio urbano, un debate en el que participa Las Palmas de Gran Canaria clarísimamente por varias razones: el suelo es escaso y frágil; nuestros espacios naturales son fantásticos. Y somos conscientes de que un cierto nivel de densidad es bueno para la sostenibilidad ambiental y social y económica. Es mejor mantenernos, si podemos, en los perímetros que ya tenemos urbanizados. Aunque tienen muchas deficiencias, algunas que vienen de cuando se elaboraron muchos de los barrios de los años sesenta y setenta que se ejecutaron deprisa y corriendo. Deben repensarse. Y el propio área central está muy pensando en el coche sin valorar al peatón u otras formas de movilidad que no dependan del combustible fósil. Por tanto hay que mejorar el nivel de sostenibilidad de forma urgente.

— Esos cambios siempre chocan de frente con parte de la ciudadanía...

— La ciudadanía tiene que entender, y creo que cada vez lo hace mejor, que tenemos que caminar a una mejora de la sostenibilidad ambiental y que la calle para el vehículo rodado como centro de atención es una ciudad pretérita. Tenemos que ir a una ciudad donde el sistema fundamental de articulación sean los espacios verdes, donde el recorrido peatonal tiene que ser el protagonista unido al recorrido en bicicleta o al transporte público. Pero es verdad que hacer esa transformación significa entrar en una batería de obras, costosas y que necesitan tiempo con programas de desarrollo complejos, y las obras a todo el mundo le molestan. Pero son la única forma de mejorar la ciudad. Tenemos que aguantar la lata de las obras y las administraciones tienen que buscar vías de financiación, como la MetroGuagua con la Unión Europea, para ir caminando con una serie de requisitos que algunas veces hacen que no sea tan fácil comprender porqué es así el programa de obras. Y la ciudadanía tiene derecho a comprender, y hay que hacer un mayor esfuerzo en contarle a la población cómo se hacen las cosas.