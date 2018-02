Jorge Fernández, Vidina Espino y Pilar Rumeu presentan la gala

Nova será la cadena de televisión encargada de retransmitir esta noche, a las 21.00 horas, la gala de la reina del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. La Televisión Canaria también la retransmitirá desde las 20.40 horas. El presentador del grupo Atresmedia Jorge Fernández aterrizó en la isla para conducir junto a Vidina Espino y Pilar Rumeu, presentadoras de los informativos de Antena 3 Canarias y Televisión Canaria respectivamente, esta gala de la reina.

Fernández cambia su programa habitual, La Ruleta de la Suerte, por el carnaval grancanario, en el que ya había participado como jurado de la gala de la reina hace 17 años. «Me hace ilusión formar parte de esto. Desde que aterricé me han transmitido toda la esencia del carnaval y ya me he ilusionado», declaró Fernández, que tiene un «traje de mago» esperándole en el hotel. «Confío muchísimo en mis compañeras Vidina y Pilar», admitió el presentador de La Ruleta de la Suerte, que se apoyará en las canarias para conducir la gala.

«Quiero recordar que esta noche es de ellas, de las candidatas y de sus diseñadores. Toda esta gala se hace para ellas», declaró Vidina Espino, que repite como conductora en esta gala. «Con Pilar he pasado más tiempo. Ha sido interesante pasar de la rivalidad del informativo a ser aliadas en este proyecto», añadió Espino sobre los ensayos con su compañera Pilar Rumeu. «Quería dar las gracias al Ayuntamiento por confiar en mí», declaró Rumeu, que se siente muy feliz de «trabajar bajo la dirección de Israel Reyes» en una gala que tendrá «misterio y magia, le deseo muchísima suerte a las candidatas y a sus diseñadores», lanzó Rumeu.

El director artístico, Israel Reyes, explicó que los presentadores serán «espectadores de este cuento» que será la gala. La novedad de este 2018 es que todos los actos se encuentran integrados en un mismo relato cuyo argumento es la pérdida del cetro regio. «La obertura no será solo la parte temática del carnaval sino que estará integrado con las actuaciones de las comparsas y los artistas invitados», comentó Reyes sobre la gala. «Sino aparece el cetro no se puede elegir a la siguiente reina», explicó el director artístico que dará a la reina saliente, Esther Pérez, una despedida de trono «activa» con un papel protagonista en el espectáculo.