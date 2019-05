Hidalgo aspira a conseguir la mayoría absoluta

Arropado por los candidatos a las presidencias del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, y del Cabildo de Gran Canaria, Luis Ibarra, entre otros dirigentes socialistas, Hidalgo ha reconocido que quiere dar "estabilidad" a la institución capitalina repitiendo mandato, algo que no ocurre desde que lo lograra el popular José Manuel Soria (1995-2003).

"Tenemos una apuesta de progreso con una candidatura que suma la experiencia de cuatro años de gobierno con nuevas caras que garantizarán que la ciudad siga creciendo", ha resaltado Hidalgo, para quien la capital ha vuelto a sentirse "orgullosa de lo que es, ha vuelto a creer en sí misma y ha sido capaz de generar 10.000 puestos de trabajo" en el cuatrienio.

En su opinión, el resultado del PSOE en los pasados comicios generales en la ciudad fueron "impresionantes" al ganar "prácticamente en todas las mesas electorales", aunque el bagaje que presume la candidatura municipal es el haber sacado al municipio del "ostracismo" y vuelva a mirar con "optimismo" el futuro.

"Estamos convencidos de que nuestro resultado será aún mayor porque, cuando la gente vote, mirará la gestión que quiere para la ciudad, y Las Palmas de Gran Canaria no puede volver a mirar atrás ni volver al pasado, al ostracismo y al desempleo", ha agregado.

Sobre si repetiría con sus socios actuales -LPGC Puede y NC- un pacto para seguir en la Alcaldía, el candidato del PSOE ha dicho que su partido se presenta para "ganar las elecciones" y para eso hace falta que tengan 15 concejales.

"Para gobernar la ciudad hace falta un proyecto de progreso y me he sentido muy cómodo con una coalición PSOE-LPGC Puede-NC, que ha demostrado que la izquierda tiene capacidad para gobernar de forma seria, eficiente y con buenos servicios a la ciudadanía, pero ahora me presento para vencer con mayoría absoluta", ha afirmado.

Con todo, el dirigente socialista ha reconocido que con el actual gobierno municipal se ha sentido "muy cómodo" y, además, ha agregado que no tendría "ningún problema" en repetirlo "si se dieran las circunstancias", es decir, si no hay una mayoría absoluta.