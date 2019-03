El Muelle Deportivo se llamará Marina Las Palmas

Las primeras medidas de Juan José Cardona como presidente de la Autoridad Portuaria son de tipo estético. Si en octubre convirtió la marca comercial de Puertos de Las Palmas en Las Palmas Ports, the leader in the mid-Atlantic, ahora quiere que el emblemático Muelle Deportivo pase a ser conocido como Marina Las Palmas.

Fue una de las primeras conclusiones que arrojó la mesa de trabajo llevada a cabo entre el gestor y los empresarios del enclave, un intercambio de ideas en el que la principal vocación de Cardona fue mostrar la nueva imagen corporativa que tendrá la infraestructura. Cardona estuvo acompañado por la responsable de operaciones y servicios portuarios de la Dársena de Embarcaciones Menores de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Dácil La Camera.

El cambio impuesto por la Autoridad Portuaria, según las manifestaciones de Juan José Cardona, busca coordinar una estrategia. «Perseguimos unidad, cooperación, colaboración. Y una estrategia conjunta de lo que debe ser el desarrollo de la náutica deportiva que se desarrolla dentro de esta marina. En nuestro último consejo de administración sacamos a concurso cinco locales que hasta ahora han venido sirviendo a negocios de restauración y que ofertamos para reforzar las actividades con los barcos, para que los usuarios cuenten con una oferta especializada en este ámbito», dijo.