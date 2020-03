Directora y guionista, Seresesky es una orfebre del oficio. Lleva muchos años en el negocio, desde que empezó a filmar cortos como La Boda . «Me sale natural. Vengo del teatro . Soy actriz y he trabajado en el teatro toda mi vida. Pero a la hora de escribir y expresarme siempre me ha salido a través del cine y los guiones y es donde me siento más cómoda. El cine sigue siendo un arma espectacular para llegar a mucha gente. Por supuesto, también la televisión y el teatro. Pero para mí el cine me es natural, me aprovecho de ello», manifestó.

Seresesky destaca la importancia de citas como las que va a vivir en Canarias esta semana, en las que se permite desconectar por un instante de su pulsión creativa. «Es una buena noticia juntarse para sopesar cómo está el sector y acercar opiniones. Estos encuentros te abren mucho la cabeza porque hacen que te encuentres con gente con la que habitualmente no te encuentras. Entiendes que hay una cosa común que es la de sacar los proyectos adelante», indicó.

La creadora pone en valor sus antecedentes teatrales

Carmen Machi ha sido la protagonista de sus dos largometrajes. Pero en las obras de Seresesky destaca la importancia del reparto. Algo que está claramente inspirado en sus comienzos sobre las tablas. «Me encanta escribir sobre actores y actrices y dirigirlas. Mis historias siempre se cuentan a través de ellos, de personajes de sentimientos profundos. Para mí son importantísimos. De todo lo que hago es lo que más me gusta. Tuve la suerte de dirigir a actores y actrices con los que ha sido una suerte poder ser espectador en primera fila de su trabajo. Los admiro muchísimo», confiesa en su respuesta.

Compromiso narrativo

Seresesky es una realizadora que quiere dotar de una honestidad impecable las historias que cuenta. «Hoy con las redes sociales todo genera polémica. No quiero meterme en eso porque si no es imposible para un creador. No se puede pensar en ser políticamente correctos», dice.

Por ello insiste en que «hay que decir lo que uno cree y de la forma en la que uno lo siente. Para mí los problemas sociales como la migración me interesan mucho. La mujer también es un tema que me interesa y siempre está reflejado en lo que dirijo, ya sea en drama o comedia. Siempre están revestidos de mucha hipocresía por eso me gusta abordarlo desde la realidad de los personajes. A través de una voz».