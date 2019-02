El carnaval que nace en las aceras

El carnaval más auténtico, el que nace de lo popular y desencadena sonrisas, encontró una nueva vía de inspiración en 2016 con la aparición de La Chirimurga del Timple, un grupo de cantautores agrupados bajo la influencia de las tradicionales formaciones del carnaval de Cádiz y que cada año sustenta su repertorio sobre la creación de un personaje particular del que este año solo quieren desvelar su título: Servicio 24 horas. «Partimos de la acera, de la pura calle», refiere Lu Darias, uno de sus integrantes.

Esta jueves estarán sobre las tablas del CICCA desvelando los secretos alusivos a su vestuario y su repertorio. Para la función no quedan entradas. Sí que quedan, no muchas, para la segunda fecha que han tenido que programar para el 28 de febrero. «La gente ha comprado las entradas sin saber de qué vamos a ir. Confíamos en que el personaje va a ser muy empático y se va a sentir identificada gente de todas las generaciones, que eso es un plus a nuestro favor. Cada año representamos a un personaje y llevamos todo el repertorio hacia ese personaje», introduce Víctor Lemes desde el local de ensayo.

La Chirimurga del Timple irrumpió en la fiesta desde las aceras, como sintetizaba Darias. Su primera creación fueron Los Guardaplasmas, inspirados en Mariano Rajoy y su afición a comparecer ante los medios desde una pantalla. El año siguiente regresaron con Los Muy Yayos, y el pasado carnaval consolidaron el fenómeno con Los que hacen la calle. Vestidos de barrenderos y protagonizando una campaña de Limpieza que se hizo viral.

Ya forman parte de la fiesta como actores principales, y este viernes arroparán a Manolo Vieira en el pregón. «Esto nació de una manera improvisada para la calle. De repente empezaron a correr por ahí vídeos que se hicieron vírales y nos vimos actuando durante la deliberación del jurado de las murgas, actuando en la gala de la gran dama y empezamos a ser más reconocidos. Poquito a poco empezamos así aunque jamás nacimos con esta previsión», indica Lemes.