Dulces navideños que saben a solidaridad

Nicolás Jiménez puso en marcha la idea de llevar productos navideños a las mesas de las familias más desfavorecidas hace 15 años, tras saber que el colegio al que entonces iba su nieta de tres años no admitía este tipo de artículos en la recogida de alimentos que organizaba por Navidad, solo productos no perecederos. Pensó entonces que no era justo que por no tener recursos muchas personas se vieran privadas también de dulces tan propios de la fiestas que se acercan como turrones, mazapanes o polvorones y así nació Por un cacho de turrón.

Hoy su nieta tiene 18 años y su iniciativa solidaria ha crecido tanto que ya el año pasado optó por hermanarse con el Banco de Alimentos de Las Palmas para que esta organización les ayudase a él a los 14 voluntarios de su organización «sobre todo para el tema de la distribución».

La unión de ambas fuerzas tuvo tan buen resultado que este lunes Nicolás y el presidente del Banco de Alimentos de Las Palmas, Pedro Llorca, presentaron la segunda edición de ¡Dona un turrón!, una iniciativa solidaria que pretende superar los 9.800 kilos de productos navideños que recaudaron la pasada edición y que permitió llegar a 6.000 familias. «Pero no llegamos a todos, y como decía mi madre que mi boca me la hizo un fraile, pues yo pido», comentó con su habitual humor en el espacio que Guaguas Municipales les cedió en su sede de El Sebadal para este fin, como ya ocurriera en 2018.

Llorca avanzó que el objetivo «es reunir la mayor cantidad posible de productos navideños», y para ello se han programado diferentes recogidas de productos navideños en varios puntos de la ciudad, hasta el próximo día 16. La primera de ellas será este sábado día 7 en El Corte Inglés, en la zona comercial de Mesa y López, entre las 16.00 y las 20.00 horas. Además, el domingo 8 se repetirá la acción en la fan zone de la UD Las Palmas, junto al Estadio de Gran Canaria, desde las 15.00 horas.

Asimismo, el sábado 14 se efectuará otra recogida en la zona comercial Triana entre las 11.00 y las 14.00 horas. Este mismo día, pero entre las 15.00 y las 19.30 horas será el Hiperdino de Triana el lugar en el que las personas que quieran colaborar podrán hacer sus aportaciones.

Por último, el domingo 15 se podrán entregar productos navideños en el Gran Canaria Arena desde las 10.00 horas, en la previa del partido que disputará el Herbalife Gran Canaria a partir de las 12.00.

Al mismo tiempo, la campaña cuenta con puntos de recogida diaria a los que se pueden acudir hasta el día 16 y que se encuentran en la peluquería Studio 4 Peluqueros, en la calle Bruno Naranjo Díaz 10 de Tafira Baja; la dulcería Parrilla, en la calle General Bravo 31; y en el Conservatorio de Música de la ciudad.

Esta campaña vuelve a contar, como ya lo hiciera la pasada Navidad, con la colaboración del verseador Yeray Rodríguez, que no ha dudado en prestar su imagen para una iniciativa que alaba por su carácter solidario. Pero también quiso reivindicar en la presentación de ayer la necesidad de luchar para revertir una realidad que hace necesario que la ciudadanía se mueva para que algunas familias puedan paliar en parte su necesidad.

«En algunas mesas falta porque en otras sobra», señaló el también profesor universitario para denunciar que «no basta» con ser solidarios y colaborar con organizaciones como Por un cacho de turrón «porque la causa lo merece», sino que entiende que se ha de combatir una situación que calificó de «injusta». Por eso apuntó que «la solidaridad es necesaria pero también la lucha».

Rodríguez quiso terminar su intervención con los siguientes versos que improvisó y dedicó al impulsor de esta campaña: «Cuentas con mi simpatía, querido Nico Jiménez, por esta forma que tienes de celebrar estos días. /Multiplicas travesías persiguiendo la ilusión de que esta celebración no nos diferencie en clases, y eso es todo lo que haces por un cacho de turrón».