Drag Sethlas: «Mucha gente reza por mí»

El todavía Drag Queen del carnaval de la capital grancanaria es consciente de que pasará a la historia de una de las galas más importantes de la fiesta capitalina por excelencia. Reconoce que desde muy joven tuvo claro que «quería estar sobre el escenario con unas buenas plataformas».

Le sorprendió el impacto de su número

La idea de transformarse en Virgen «la tenía en mente desde el 2015, y fue a partir de ahí cuando comencé a darle forma». Borja Casillas afirma que «jamás pensé que esta idea fuese a llegar tan lejos, sabía que más de uno se iba a sorprender, pero no imaginaba toda esta polémica». Casillas se emociona al recordar su actuación en el parque de Santa Catalina: «Desde el primer momento que aparecí en el escenario vestido de Virgen supe que había gustado al público. La ovación que me dieron fue inolvidable, estuve llorando mucho de emoción tras la actuación».

De la gloria a la pesadilla

Tras la noche gloriosa, empezó su particular pesadilla, que convirtieron sus felices lágrimas en un periodo de denuncias, estrés e insultos. A Borja le cambia la cara cuando escucha el nombre de la Asociación de Abogados Cristianos, quienes lo han denunciado en los juzgados de Instrucción de Las Palmas de Gran Canaria, después de que el fiscal decidiera archivar las diligencias. Casillas prefiere «no juzgar a esta asociación. He tenido dos juicios con ellos y en ninguno se han presentado». Se considera un «católico no practicante. He hecho la comunión y he estudiado religión. Entiendo a las personas que se han sentido ofendidas, pero yo les pido a ellos que entiendan mi espectáculo. Todo lo hago desde el corazón».

«Soy un católico no practicante. He hecho la comunión y he estudiado religión».