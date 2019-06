David Bisbal se suma a la limpieza del Confital

La Isleta sigue engrosando la lista de artistas internacionales que pisan sus calles. A Gregory Peck y Brad Pitt se sumó este sábado el cantante David Bisbal, quien decidió participar en una jornada de limpieza de la costa del Confital con la que se tropezó cuando paseaba por la prolongación del paseo de Las Canteras.

«Me encontraba limpiando cuando de repente, al girarme, lo vi y me dije: es Bisbal», explica el concejal de Coalición Canaria-Unidos por Gran Canaria, David Suárez, «parecía que estaba grabando alguna toma del mar y de la bahía del Confital cuando se percató de que estábamos limpiando». Según explica el edil capitalino, «Bisbal bajó hasta donde estábamos y colaboró con nosotros, cogió alguna cosa y la metió en la bolsa».

Junto a Suárez, también estaba presente el portavoz del grupo municipal de Coalición Canaria-Unidos por Gran Canaria, Francis Candil, y la técnica asesora municipal Yasmina Pereira.

Bisbal se encontraba en Las Palmas de Gran Canaria porque ayer actuaba en el festival Sun & Stars, en el que compartía cartel con artistas como Juan Luis Guerra, Daddy Yankee, Tego Calderón o Ana Guerra, entre otros.

La jornada de limpieza del entorno del Confital partió de un vecino de La Isleta, Neftalí Ramírez, dentro de la campaña Libera 1 metro cuadrado contra la basura, de Seo BirdLife y Ecoembes. En principio, la actuación estaba prevista para el día 15, pero como se retrasó la llegada del material, fue pospuesta hasta este sábado. «Estábamos limpiando y vimos que David Bisbal estaba en la plaza de Pepe el Limpiabotas grabando un vídeo de su concierto, y le pedimos su colaboración», detalló Ramírez, «nos sorprendió su sencillez y su cercanía».

El artista almeriense grabó luego un vídeo con parte de los voluntarios, en el que relataba que se había encontrado «con gente maravillosa» y animaba a todas las personas que se acercaban a la costa a tomar ejemplo. «Yo, que buceo muchísimo, estoy tratando de convencer a la gente de que no tire plásticos ni ningún tipo de basura, sobre todo en los entornos cercanos al mar, pero mira lo que me he encontrado, una gente maravillosa que, por voluntad propia, está recogiendo todo tipo de basura», explicó, «podemos divertirnos pero al mismo tiempo recoger toda nuestra basura».

Fueron unos veinte los voluntarios que participaron en la jornada. Neftalí Ramírez resaltó que «fue una experiencia enriquecedora, no solo por lo de Bisbal, que fue una anécdota, sino por el agradecimiento de la gente». Detalló que durante tres horas retiraron sillas, colillas, plásticos, papel, excrementos...