Casa Suecia no quiere cubos de basura en su fachada

No voy ni a ver la claridad», apunta Paco Falcón, propietario de la cafetería Casa Suecia. Asegura que los trabajos de la tercera y última fase de la peatonalización de la calle Luis Morote, entre 29 de Abril y la playa de Las Canteras, conllevará la reubicación de los contenedores de residuos orgánicos que se encuentran en la zona y que una decena de ellos se van a situar delante de su negocio, en Tomás Miller.

«Me va a perjudicar», señala el responsable de una cafetería que inició su andadura en el año 1964, en una época de auge turístico en la capital grancanaria. Añade que por el tipo de actividad que desarrolla, tener estos cubos a las puertas del establecimiento puede jugar en su contra.

Aunque explica que «oficialmente nadie me ha comunicado nada», a través de otro empresario del entorno de la playa tuvo acceso a los planos que Geursa tiene publicados en su portal web y en los que figura la nueva distribución de estos contenedores. «Ya no es bonito tenerlos enfrente, pero si encima me los ponen delante de la puerta», indica al referirse a los recipientes para la recogida de residuos orgánicos que en la actualidad se encuentran situados frente a su establecimiento.

Comenta también que dado que se trata de una cafetería, «no sé si Sanidad autorizaría eso». Pero, en cualquier caso, quiere hacer un llamamiento al Ayuntamiento para se replantee esta idea. «Que se fijen en el tipo de negocio que hay y que los lleven a otra zona», solicita.

El propietario de la Casa Suecia expone que los nuevos contenedores no van a tener las dimensiones de los que ahora mismo ocupan la calle, «sino que van a ser casi el doble» y se van a situar en ese lado de la vía «porque se recogen en unos camiones que los carga el mismo chófer y llevan una especie de grúa, que va a la derecha».

Falcón espera «que se pueda hacer algo» y recuerda que está al frente de uno de los negocios más antiguos de la capital grancanaria.