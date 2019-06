Barrios renuncia «por responsabilidad»

La candidata de Coalición Canaria-Unidos por Gran Canaria (CC-UxGC) a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, Nardy Barrios, anunció en la mañana de este jueves que renuncia al acta de concejal logrado tras la cita electoral del 26 de mayo «por responsabilidad», ya que si bien los 12.833 votos que respaldaron su propuesta y le otorgaron dos ediles en la entidad local «es el máximo que yo he obtenido», no respondieron a unas expectativas que aumentaban la cifra a «entre cinco y seis concejales».

Barrios explicó en la sede de CC en la calle Buenos Aires, acompañada por los integrantes de su candidatura, que comenzó a barajar la posibilidad de renunciar a su representación en el Ayuntamiento capitalino «al día siguiente» de las elecciones tras conocer los resultados obtenidos. «Renuncio a mi acta de concejal porque los resultados que yo esperaba eran mucho más de lo que hemos obtenido y por responsabilidad, como cabeza de lista», señaló.

En cualquier caso, quiso puntualizar que la decisión tomada no significa que «no esté satisfecha por los votos obtenidos» y avanzó que «voy a continuar coordinando el equipo de vocales de distrito, los grupos que se han formado y los dos concejales que van a estar en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria» -Francis Candil, que concurrió en segundo lugar en la lista, y David Suárez, que ha sido concejal esta legislatura bajo las siglas de Unidos por Gran Canaria (UxGC) y que ocupó el tercer puesto-.

Valoró los resultados logrados en barrios como La Milagrosa, Piletas, Los Llanos de María Rivera, Siete Puertas y Casa Ayala, «donde fuimos primera fuerza política», así como el hecho de que su formación se quedara «a 411 votos» de conseguir «el tercer concejal». Sin embargo, indicó que «siendo cabeza de lista tengo una responsabilidad y los resultados obtenidos no son los que yo esperaba».

Otro de los argumentos que esgrimió para justificar la renuncia a estar presente como concejala en el Consistorio capitalino la legislatura que arrancará tras la constitución de los ayuntamientos el 15 de junio, tuvo a David Suárez, tercero de su lista, como protagonista ya que los apoyos conseguidos no le permitían repetir como edil. «No me parece justo que se quede fuera», dijo, «porque es un concejal que durante cuatro años ha estado en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria trabajando y muy reconocido por su labor». Por eso, expuso, «renuncio para dar paso a David Suárez, que es un hombre joven, con ganas de trabajar».

Barrios, que reiteró que va a seguir «apoyando este proyecto maravilloso que se ha constituido», manifestó que «entendiendo que los resultados no son los que yo esperaba, me veo en la obligación y en el derecho de poder renunciar a esa acta de concejal dándole las gracias a todos los votantes y a todos los compañeros» así como «a los dos partidos que me han propuesto para que encabezara esta lista».

Explicó que comenzó a plantearse abandonar su acta de concejal el 27 de mayo, cuando se puso a «trabajar y a analizar» unos datos que considera positivos pero no lo suficiente. «Me quedé contenta porque es el máximo que yo he conseguido, he crecido en votos, pero no he crecido lo suficiente o lo que yo me esperaba, que era conseguir entre 5 y 6 concejales», indicó.

Añadió que este miércoles mantuvo una reunión con sus compañeros y les comunicó su decisión pero garantizó a «todos los ciudadanos» que «seguimos trabajando por Las Palmas de Gran Canaria».

Barrios entiende que sus votantes no pueden estar decepcionados por su decisión «porque voy a coordinar el grupo municipal y voy a seguir trabajando por la ciudad» y «luchando por los barrios, por el pequeño comercio y porque Las Palmas de Gran Canaria llegue a donde se merece».

Por último, dijo estar «muy agradecida» por los votos recibidos y aseguró que «voy a seguir defendiendo este proyecto» que considera «es el mejor proyecto de futuro que nunca ha podido tener» la ciudad.