Alumnos de la EMEM critican la falta de voluntad para seguir online

La asociación de alumnos de la Escuela Municipal de Educación Musical (EMEM) ha respondido a las razones esgrimidas por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para justificar la suspensión de la actividad formativa de la escuela. Tal y como publicó CANARIAS7, la concejala de Educación, Lourdes Armas, justificó la interrupción del servicio porque la modalidad online no estaba contemplada en el contrato y porque eso supondría el riesgo de que buena parte del profesorado acabara en el paro. Ahora, en un escrito titulado No merecemos dirigentes que nos mientan, los alumnos critican a la edila su falta de voluntad para mantener esta actividad por la vía no presencial.

«Pues claro que no se contemplan en el contrato las clases online, como tampoco se contemplan generalmente en la enseñanza reglada, la no reglada, en los centros de trabajo o en el resto de las Escuelas de Música de toda España, y se está haciendo por el bien de los alumnos. Estamos en un estado excepcional, podrían hacerlo si hubiera voluntad para ello», asegura la representación del alumnado, que entiende que el Ayuntamiento capitalino ha optado por hacer una interpretación de los hechos que va en contra de los intereses de los estudiantes y del profesorado.

Hay que recordar que la suspensión acordada por el Consistorio palmense con la empresa concesionaria del servicio, Eulen, hasta que dure el estado de alarma, ha dejado sin trabajo a 38 profesores cuya relación laboral es la de fijo discontinuo. De acuerdo a la denuncia hecha por el comité de empresa, muchos de estos trabajadores no tienen derecho ni a un mes de paro como consecuencia de la interrupción del servicio.

Los representantes de los 1.600 alumnos consideran que el grupo municipal de gobierno ha hecho un posicionamiento restrictivo del servicio. «No se contemplan las clases online en el contrato pero tampoco se prohíben, es decir, se trata de una interpretación que se hace, en esta ocasión, contra los profesores y alumnos», exponen, «y obvia también decir que la recomendación de las autoridades españolas e internacionales es que se continúe con la formación telemática».

Además, consideran que la concejala incurre en una contradicción cuando se permitió, en los primeros días de confinamiento, la formación telemática del alumnado de la EMEM. «¿No es cierto que estuvieron dando las clases online durante 15 días? ¿Quiere decir entonces la concejala que actuaron fuera de contrato durante ese tiempo? ¿Por qué Eulen, que gestiona también las Universidad Popular para el Ayuntamiento, ha continuado en ese caso con las clases online? ¿Se contempla en este contrato con Eulen las clases online?», se preguntan los alumnos en el escrito.

La asociación reconoce su preocupación por el hecho de que Lourdes Armas asegurara que con la resolución de la suspensión se garantiza el mantenimiento de la plantilla, al incluir entre los conceptos a indemnizar los gastos salariales que se abonen durante el periodo de suspensión. «Pues que le pregunte a los trabajadores en el paro y con ínfimos ingresos», denuncian, «o alguien la engaña o nos quiere engañar a todos».

En contra de lo esgrimido por la edila, los alumnos insisten en mantener las clases. Y ni siquiera se ha pedido la suspensión de las cuotas, como han hecho otros municipios españoles. «Eso sería tener sensibilidad social, pero no es el caso. Nunca lo hemos pedido», dicen.