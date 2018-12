La red de talentos de la isla en el exterior suma ya 1.100 miembros

j. quesadA / las palmas de gran canaria

Un centenar de profesionales de la isla que trabajan en el exterior, al menos desde hace tres años, participaron ayer en un nuevo encuentro de Uvas de Talento, una cita organizada periódicamente por el Cabildo en distintas ciudades para favorecer que se mantengan en contacto con las empresas grancanarias. Aprovechando que muchos regresan a casa en las vacaciones navideñas, Infecar acogió el encuentro.

En el encuentro, los talentos grancanarios que quieren regresar se pusieron a disposición de las empresas de la isla para que usen su experiencia, adquirida en los cinco continentes, y coincidieron en que tal deseo depende más de que se les ofrezca un proyecto profesional atractivo que del salario.

Muchos, de hecho, no emigraron por necesidad sino buscando oportunidades de desarrollo profesional que no encuentran en la isla y a veces tampoco en España. Aun así, algunos se plantean el retorno, ya sea a corto, medio o largo plazo, tanto por añoranza como porque sus padres se hacen mayores, entre otros motivos, pero no encuentran una salida profesional acorde a su preparación y expectativas.

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, agradeció su asistencia al encuentro y resaltó que esta red de grancanarios que trabajan fuera, en su mayoría en actividades de alto valor añadido, está integrada ya por unos 1.100 miembros, 300 más que hace apenas un año. «Y no ha tocado techo», mantuvo en la presentación del acto.

El director gerente de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (Spegc), Cosme García, detalló que el crecimiento de la red desde 2016 ha llevado a doblar la cifra de 500 miembros que tenía entonces. El 87% de estos profesionales, comentó, trabaja en Europa, sobre todo en Inglaterra y Alemania, y el 10% en América.

El sector con mayor número de miembros es de tecnologías de la información y la comunicación, seguido por el de telecomunicaciones y el de mercadotecnia. No faltan las energías renovables, la programación, las ingenierías y la arquitectura, entre otros. Más del 20% de los integrantes, señaló también el responsable de la entidad que los agrupa, son altos directivos de empresas que tienen sede en Gran Canaria.

El encuentro de ayer en la capital es el cuarto de este año, tras los celebrados en Londres, Barcelona y Berlín. En 2019 se repetirán, al menos, los de Londres, Berlín y Gran Canaria.

María José Rodríguez, responsable de marketing y comunicación de la empresa Atrapalo.com, valoró positivamente el encuentro, «tanto para conocernos entre nosotros como para ayudar a las empresas que están aquí». Raúl Cabrera, responsable de venta de entradas del Fútbol Club Barcelona, cree que la iniciativa es «fabulosa, por lo profesional y por lo emocional».