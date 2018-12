La aceituna, un ‘Chanel nº 5’ verde

Paz Bernal agüimes

Leo Marrero lo eleva hasta ese punto de glamour con el que relacionamos todos este perfume, Chanel nº 5, con un entorno de alta calidad. Está hablando de sus olivos y sus frutos en una finca en Temisas, municipio de Agüimes, donde cultiva un terreno con 300 de estos árboles plantados y «con los que experimento antes de aconsejar y explicar a los agricultura cómo hacer las cosas bien».

Se define como asesor agroecológico, es decir, aquel profesional que explica como optimizar el cultivo y minimizar las plagas y enfermedades «partiendo desde todo el entorno y apostando por un modelo sostenible».

«No sé si se han dado cuenta de que en casi todo el territorio de Vecindario no crece la hierba y eso es debido a la cantidad de pesticidas que ha recibido la tierra; hay demasiado terreno agrario abandonado a pesar de que los políticos insistan en su apoyo al sector primario y a la solución al problema de abastecimiento de agua que tampoco está solucionado».

relevo generacional. Este técnico apuesta por el relevo generacional , «tenemos que conseguir que en celebraciones como el Día de Canarias se enseñe a nuestros niños y jóvenes cuales son nuestros cultivos tradicionales, cómo conseguían nuestros mayores unos olivos con una magnífica producción, de forma natural, sin destrozar el suelo y utilizando las características de nuestro entorno medioambiental para cultivar productos de alta calidad como el aceite y las aceitunas que llamamos de mesa».

Marrero entiende que «nuestro futuro pasa por este tipo de apuestas y no por los monocultivos que ahora se ven y se promocionan más como el tomate, el plátano y el turismo. La gente está abandonando sus tierras sin darse cuenta que necesitamos un agricultor todos los días».

En su opinión de experto es necesario llevar a cabo «un estudio de viabilidad de las variedades que se pueden conseguir con el cultivo del olivo, siempre dependiendo de la zona donde se vayan a plantar porque se están plantando de todo tipo, sin control y nos deberíamos centrar en aquellos que dan aceitunas para la variedad de mesa o `para hacer aceite».

Marrero asegura que la mejor zona de Gran Canaria para plantar olivos «es la Comarca del Sureste, sobre todo por la climatología, por las horas de luz y por la historia de este cultivo en la zona, donde llevamos siglos haciéndolo frente a otros que están empezando ahora y a los que les llevamos mucha ventaja».

no a las subvenciones. Este asesor medioambiental se muestra contrario a las subvenciones «porque la apuesta no es vivir de lo que te dan las instituciones sino que hay que formar al agricultor, convertirlo en el doctor de sus cultivos y para eso la formación es esencial». Opina que, a pesar de la gran oferta que hay en módulos de Formación Profesional, no hay ninguno concreto de cultivos específicos salvo en islas como La Palma y «si partimos del hecho de que, últimamente, el cultivo del olivo ha aumentado un 200%y todo lo emergente tiene un importante peligro, hay que concentrarse en producir un producto de mucha calidad, diferenciado del resto de la oferta y competitivo».

Partiendo de la máxima de que un producto «es sano si respeta el medio ambiente y el entorno donde se cultiva», Leo Marrero asegura que «cualquier innovación o puesta a punto diferente, yo la experimento primero en mi finca, en Lomo La Cruz porque prefiero asesorar con la experiencia de lo hecho, de lo ya comprobado y si es bueno lo recomiendo y si no, empiezo de nuevo».

Respecto a la agricultura ecológica tradicional, Marrero considera que «estas técnicas se están incrementado, los controles son muy duros y efectivos y es una apuesta por la que deberíamos trabajar y defender».

Tampoco olvida el valor añadido que significa el «producto de temporada, que es mucho más barato y con unas condiciones de consumo mucho mejores. Es como tomar zumo de naranja todo el año, hay que tomarlo sólo en temporada, en invierno como hacían nuestros abuelos», explica sonriendo.