Guía acude al auxilio de los maestros queseros

Si hay un sector en permanente crisis, ese es el primario. Las zonas rurales de Gran Canaria, cada vez más despobladas, azotadas por el abandono de las tierras, de los oficios tradicionales, del éxodo de sus habitantes a la ciudad en busca de nuevas oportunidades, ahora suman los efectos de la pandemia producida por el Covid-19. A pesar de las campañas gubernamentales para fomentar el consumo de productos locales, agricultores y ganaderos viven una doble crisis con la caída de las ventas de productos como el queso artesanal. A ello se suma la cancelación de una serie de ferias y fiestas que suponían el grueso de las ventas anuales. A la suspensión de la Fiesta del Queso en el casco de Guía y en Montaña Alta se añade la de Gáldar así como la tradicional Fiesta de La Lana en Caideros. Las medianías de Gran Canaria, una vez más, temen una hecatombe económica y social.

Tanto es así que el Ayuntamiento de Santa María de Guía ha lanzado una campaña en la que invita a la ciudadanía «a seguir consumiendo queso de Guía para apoyar a los ganaderos tras la cancelación de la Fiesta del Queso 2020».

Bajo el lema Si compras en Guía, compras en cas», el Ayuntamiento guiense recuerda que los ganaderos y artesanos queseros del municipio continúan elaborando el único queso con Denominación de Origen de Gran Canaria, el Queso de Flor de Guía, una producción que ha mermado en las últimas semanas ya que lleva mucho trabajo y un proceso de maduración largo, pero que luego no se puede mantener tiempo indefinido en cámaras. Así que, como explicó el maestro quesero Cristóbal Moreno, «si no hay garantías de venta no se puede elaborar». De ahí que el consistorio de Guía llame la atención sobre que «es el momento de seguir apostando por la joya gastronómica de la isla» y haya elaborado un vídeo promocional de los quesos artesanos.

El alcalde, Pedro Rodríguez, hace un llamamiento para recordar que las queserías continúan trabajando y necesitan más que nunca de la ayuda y el apoyo de todos para continuar con una labor que forma parte del patrimonio cultural y etnográfico, lo que incluye la trashumancia que ya practican pocos ganaderos, como es el caso de Cristóbal Moreno, que regenta la Quesería Cortijo de Caideros.

Él, como otros muchos ganaderos, vendían buen parte de su producción en citas tan importantes como la Fiesta del Queso de Guía, que debía celebrarse este fin de semana en el casco de la ciudad y el próximo en Montaña Alta. O en la Fiesta e la Lana de Caideros, que tradicionalmente se celebraba el 30 de mayo día de Canarias.