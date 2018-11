Estudiantes de un instituto de Telde descubren un nuevo asteroide

No usó un telescopio. Ni siquiera tuvo que mirar al cielo, ni de noche ni de día. Tampoco se sirvió de un potente equipo informático. No, lo hizo desde casa y con un simple ordenador, unas imágenes que llegan de EE UU, una aplicación, Astrométrica, unos cálculos matemáticos y la orientación de un profesor, Carlos Morales, también de mates, que es el promotor del Club de Astronomía que este curso se creó en este instituto de Telde.

Hasta el 6 de noviembre pasado, la NASA tenía identificados 781.692 asteroides en el sistema solar. La cifra es oficial, pero está desfasada. En el próximo recuento deberán sumar otra roca, la que acaban de descubrir un grupo de cinco alumnos de 4º de la ESO del IES José Frugoni Pérez, en Telde . Lo han identificado con un nombre temporal, P10IOXr. Dentro de seis años tendrán el privilegio de bautizarlo. Por lo pronto, David Abraham García Rodríguez, Alba María Cabrera Ramos, Isabel Rodríguez Girón y Alexis Joel Durán Pérez han decidido que ese honor recaiga en la capitana del grupo, la también alumna Alejandra Artiles León, que fue la que lo halló. «Aún no lo he pensado, la verdad, tengo seis años para hacerlo».

Fomento de la ciencia

Con este propósito los 34 alumnos de este club llevan semanas colaborando con dos universidades norteamericanas, la Hardin-Simmons y el Instituto de Astronomía de la Universidad de Hawai, que coordinan una campaña internacional para ayudar a definir bien las órbitas de los asteroides y descubrir nuevos. Y 18 de esos 34 alumnos han logrado que les den por válidos sus informes semanales sobre el seguimiento de esas rocas. Lo que nunca pensaron es que hallarían uno que no estaba aún identificado. Por ahora no saben su tamaño. Solo que está en el Cinturón de Asteroides y que su órbita no parece peligrosa para la Tierra. Y también tienen claro que quieren seguir explorando. Este lunes les visitará el director general de Promoción Educativa, Jonathan Martín, para entregarles los diplomas expedidos por esas universidades.