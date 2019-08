«Esperamos buenas noticias en las próximas horas»

Tamadaba e Inagua

Sobre la situación de los dos parques naturales, Grillo también ofreció noticias positivas. « El fuego no ha afectado a Tamadaba como esperábamos. El incendio ha sido superficial y no de copa, por lo que solo se ha quemado la entrada del parque y algunas instalaciones. Las llamas han avanzado lentamente y en superficie por lo que sí ha afectado al macizo de Tamadaba, pero con la gravedad que esperábamos. Por otro lado, el fuego no ha entrado en Inagua y solo se ha quedado en las puertas. Esperemos que viento no cambie de dirección y avive las llamas durante la mañana», aseveró el experto que espera que durante la jornada de este martes se consiga frenar y estabilizar el fuego si las condiciones meteorológicas son propicias.