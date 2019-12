El presupuesto cae un 10% en 2020

El presupuesto con el que se estrena en este mandato el pacto entre NC, PSOE y Podemos en el Cabildo caerá un 10,13% en gastos para 2020 respecto al que se previó para 2019, según la propuesta que este lunes llevó al Consejo de Gobierno el consejero de Hacienda, Pedro Justo, y que fue aprobada por NC y PSOE, pero no por la representante de la formación morada, que se abstuvo. La cuantía consolidada para gastos en 2020, es decir, incluyendo los presupuestos de organismos autónomos, sociedades y consorcios, asciende a 820,56 millones, frente a los 913,04 millones de 2019, el que había sido el más alto de su historia. El presupuesto sin consolidar para 2020 será de 780,2 millones. Esta bajada tiene bastante que ver con la merma de transferencias de capital de otras administraciones, sobre todo del Gobierno regional, que aún no ha definido si habrá o no partidas del Fdcan para el próximo año.

La consejera de Podemos, Concepción Monzón, justificó su abstención ante la necesidad de obtener más información sobre la propuesta de ingresos y gastos para 2020. «Solo queremos que pongamos en común las cuentas, entre todos los consejeros, y comprobar que se ajustan a las políticas y a las acciones por las que esta alianza ha apostado», se explicó Monzón. Llevaba tiempo pidiendo una reunión y no se había podido celebrar. Está prevista para hoy.

No hubo más valoraciones del gobierno. Este lunes emplazaban a una presentación pública sin fecha definida. Esta posición choca con la puesta en escena de otros años, en que los consejeros comparecían juntos para informar. En todo caso, al presupuesto aún le quedan trámites. Quieren aprobarlo en un pleno este mismo mes.

Las únicas valoraciones políticas de esta propuesta vienen en la memoria del presupuesto, donde lo califican de «realista y equilibrado», y en la que enfatizan su carácter social. Los importes destinados a este fin suponen un 26% del presupuesto consolidado, de los 820 millones. El gasto social, en el que se incluirían acciones en vivienda, política social, igualdad, empleo o solidaridad, aumenta de hecho un 3,79%, hasta situarse en 213,91 millones.

En esa misma memoria se subraya el esfuerzo inversor del Cabildo a pesar de que no se han incluido, porque no se han concretado aún, las partidas que llegarán del Fdcan y otras subvenciones del Estado. Por contra, se reducen los gastos no financieros en 38,3 millones (un 4,47% menos), en consonancia casi con los ingresos, que bajan otros 38,72 millones, un 4,51%.