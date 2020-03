El nuevo gobierno de Santa Lucía se presenta al personal

La nueva mayoría de gobierno en el Ayuntamiento de Santa Lucía conformada tras la integración de Nueva Canarias (NC) al pacto con La Fortaleza y Partido Popular (PP) se presentó ayer al personal laboral y funcionariado municipal. Este encuentro, celebrado en el salón de actos de las oficinas municipales de Vecindario y presidido por el alcalde, Santiago Rodríguez, fue seguido de otro que tuvo lugar con el personal del Ateneo pasado el mediodía. También está previsto un encuentro similar con quienes desempeñan sus tareas en el almacén municipal.

«Podrán decirnos que hemos hecho cosas que dijimos que no haríamos, también que en campaña electoral nos comprometimos a cambiar las cosas y que en ese cambio no contaríamos con algunos, pero también se dice que es de sabios rectificar y reconocemos que nos equivocamos al firmar un pacto de gobierno en junio de forma precipitada», afirmó el alcalde, quien asume «que el devenir de los tiempos y de los hechos me ha dado otra perspectiva, y en el último mes pasaron cosas que nos llevaron a una situación de emergencia municipal, a un gobierno que no estaba cohesionado y eso lo sabían ustedes y lo sabía la ciudadanía que ahora me felicita por el cambio de rumbo», indicó.

Rodríguez expresó su satisfacción porque el salón de actos «ha estado a tope». «Ha venido casi todo el personal excepto quienes han tenido que estar en ventanilla, y además he visto al personal muy ilusionado, y hemos tenido un turno de preguntas y hemos podido contar cómo se ha resuelto esta crisis de gobierno», señaló.

El portavoz de NC y primer teniente de alcalde Francisco García, tras expresar que lleva 20 años en política en Santa Lucía, apuntó que el personal del Ayuntamiento «siempre me ha demostrado una gran profesionalidad, y quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerles la acogida que nos han dado estos días». García reconoció también «la generosidad tanto de los concejales de La Fortaleza, del alcalde, como de los del PP y de Rubén Bordón (AV), porque esto ha permitido que nos pongamos de acuerdo para formar un gobierno en el que todos tenemos áreas de gestión, áreas más técnicas y áreas más sociales», apuntó.