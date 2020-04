El color de la primavera, al contenedor

El Día de las Madres se acerca, por lo que durante estas semanas los furgones deberían estar yendo y viniendo de las fincas a las floristerías cargados orquídeas, rosas, lilium, margaritas, hortensias o gladiolos. Es primavera y el color de las flores inunda viveros como el de Mogán, el de Godoy o el de Poinsettias de Canarias. El problema, que con la cuarentena las tiendas están cerradas y estos floricultores se ven con sus terrenos más frondosos que nunca porque no tienen a quien vender el producto. Así que el irremediable destino de toda esta explosión de color será el contenedor de basura.

«Ahora mismo mi única vía de escape es vender a domicilio. Atendemos los pedidos por teléfono y se los entregamos a los clientes en sus casas», cuenta Celia Godoy, la dueña de Viveros Godoy. La empresa se ha visto obligada a hacer un ERTE y de 15 trabajadores han pasado a seis. «Estamos con servicios mínimos, regando, realizando los tratamientos y haciendo labores de mantenimiento en el invernadero para evitar que se nos mueran las plantas», desvela. Celia admite que el nuevo modelo de trabajo al que se han tenido que adaptar resulta agotador y muy poco productivo. «Tenemos que hacer por teléfono todo lo que hacíamos antes. Con fotos o a través de videollamadas. Solíamos explicar las cosas detalladamente a los clientes, decirles como iban a quedar las plantas, pero ya no podemos. Encima solo tenemos un coche para transportar la mercancía», detalla esta empresaria.

Y lo peor de todo es que, ni aún aumentando el ritmo de trabajo de manera drástica, evitan pérdidas cuantiosas. «Hemos bajado un 70-80% las ganancias. El tesorero calcula que este desastre se saldará con unos 200.000 euros de pérdidas», desvela Godoy, presentando un panorama desolador nunca antes visto. «Esta empresa lleva 29 años funcionando y nunca se había enfrentado a algo así. Se van a morir muchísimas plantas de estación. Flores que las teníamos preparadas para que estuviesen espectaculares en primavera, con una explosión de colores brutal, pero que se van a perder porque no se venden», concluye con tristeza la encargada de este vivero situado entre la capital y Arucas.

Este es un drama que acompaña a todo el sector. Para Poinsettias de Canarias aún más, porque esta empresa solo es productora y no vende a particulares. «Estamos fatal, las plantas están preciosas, preparadas y listas para darles salida. Pero no hay manera, llevamos unas seis semanas que no vendemos casi nada», relata con frustración Wolfgang Gstho, el administrador de esta entidad. «Han salido cantidades mínimas porque hay floristerías que están empezando a vender online», amplía sobre una herramienta que está comenzando a convertirse en la única alternativa.

«La situación es tan grave que nos veremos obligados a tirar plantas a la basura. Se nos parte el corazón. Tenemos unas mil y pico hortensias preciosas muertas de risa», detalla este austriaco que lleva en esta empresa de Gáldar desde 2001. «Teníamos la esperanza de que las floristerías pudiesen abrir en los próximos días, pero no parece que vaya a ser así y esto es un problema añadido porque estamos en unas fechas fundamentales para la venta de plantas en maceta y flores cortadas», añade. Cada día que pasa de cuarentena, es un nuevo puñal en el vientre de los que viven de inundar la isla con el color de las flores. Y más en primavera.